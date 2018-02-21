Bitmain將打造ASIC晶片 恐影響以太幣供應鏈

2018-02-21 22:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



挖礦需求帶動繪圖卡晶片（GPU）供不應求，市場傳出，中國大陸挖礦硬體廠商Bitmain將打造專用的「特殊應用積體電路」（ASIC）晶片，以取代GPU。若真是如此，長期來說，是否影響到台灣GPU供應鏈，值得後續觀察。

台系繪圖卡供應鏈包括微星、技嘉、撼訊與華擎等，台廠2017年受惠挖礦熱潮，帶動繪圖卡需求攀升，使得業績自2017年下半年開始走高，預期2018年第1季，受惠比特幣價格又回到1.1萬美元的水準，相關供應鏈，仍有不錯的業績表現。

外電引述巴倫（Barron）的報導，目前礦工多用GPU挖掘以太幣，外傳Bitmain有意研發專用的ASIC晶片搶生意。外資RBC Capital的 Mitch Steves認為，以太幣價格暴衝，從2017年初的10美元，如今來到1,000美元，出現專屬挖礦晶片的可能性遠高於一年前。

Steves指出，要是Bitmain真的販售以太幣專用的晶片，挖礦效率會遠勝GPU，將搶走Nvidia和超微生意。

silicon republic也引述韓媒The Bell報導，消息人士透露，三星電子和中國挖礦硬體商簽訂晶圓代工合約，2018年1月起開始量產ASIC晶片。不過，The Bell文章稱，此種ASIC晶片用於挖掘比特幣

摩根士丹利晶片分析師Joseph Moore的報告稱，比特幣漲不停，外界多以為比特幣的挖礦需求，帶動GPU銷售，實際上，比特幣好幾年前就改用ASIC晶片，GPU的買氣主要來自以太幣。

巴倫報導，許多以太幣礦工使用GPU挖礦，提高算力。Susquehanna分析師Christopher Rolland報告稱，挖礦對GPU的助益，超越Nvidia和超微的預期，兩家公司面對巨大風險。許多人以電玩玩家身分購買GPU，實際上GPU只有5%時間打電玩，其餘95%時間都用來挖掘虛幣。

Rolland認為，挖礦報酬優渥，引發GPU的虛假銷售，兩家公司有可觀的長期風險。萬一以太幣價格下跌，超微曝險較多。他下砍超微目標價，由15美元降至13美元。換句話說，要是以太幣價格走低，玩家可能不會願意砸錢購買GPU，將衝擊銷售。