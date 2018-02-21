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宏碁新春開工 陳俊聖主持

2018-02-21 11:40聯合報系攝影中心 記者曾吉松╱即時報導

宏碁上午由董事長陳俊聖主持，舉行新春開工團拜儀式，除為新展示中心開幕外，陳俊聖期許宏碁將以全新品牌形象與風貌，迎接新的一年。

宏碁上午由董事長陳俊聖率領舉行新春開工團拜儀式。記者曾吉松／攝影
宏碁上午由董事長陳俊聖率領舉行新春開工團拜儀式。記者曾吉松／攝影
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宏碁上午由董事長陳俊聖率領舉行新春開工團拜儀式，並為新展示中心開幕。記者曾吉松／...
宏碁上午由董事長陳俊聖率領舉行新春開工團拜儀式，並為新展示中心開幕。記者曾吉松／攝影
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宏碁上午由董事長陳俊聖（左四）主持，舉行新春開工團拜儀式，並為新展示中心開幕。記...
宏碁上午由董事長陳俊聖（左四）主持，舉行新春開工團拜儀式，並為新展示中心開幕。記者曾吉松／攝影
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宏碁上午舉行新春開工團拜儀式，並為新展示中心開幕。記者曾吉松／攝影
宏碁上午舉行新春開工團拜儀式，並為新展示中心開幕。記者曾吉松／攝影
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宏碁上午由董事長陳俊聖（前排中）主持，舉行新春開工團拜儀式。記者曾吉松／攝影
宏碁上午由董事長陳俊聖（前排中）主持，舉行新春開工團拜儀式。記者曾吉松／攝影
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宏碁上午由董事長陳俊聖（前排中）主持，舉行新春開工團拜儀式。記者曾吉松／攝影
宏碁上午由董事長陳俊聖（前排中）主持，舉行新春開工團拜儀式。記者曾吉松／攝影
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宏碁上午由董事長陳俊聖（中）主持，舉行新春開工團拜儀式。記者曾吉松／攝影
宏碁上午由董事長陳俊聖（中）主持，舉行新春開工團拜儀式。記者曾吉松／攝影
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宏碁上午由董事長陳俊聖（右二）主持，舉行新春開工團拜儀式。記者曾吉松／攝影
宏碁上午由董事長陳俊聖（右二）主持，舉行新春開工團拜儀式。記者曾吉松／攝影
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宏碁陳俊聖

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