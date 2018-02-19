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年輕人找工作 張忠謀給建議

2018-02-19 10:14中央社 新竹19日電

台積董事長張忠謀。 圖／聯合報系資料照片
台積董事長張忠謀。 圖／聯合報系資料照片
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農曆年後往往是轉職高峰期，對於年輕人找工作，台積電董事長張忠謀認為，半導體業是鐵飯碗，絕對值得年輕人投入，只是要加入好公司，也要做得稱職。

台積電全球總部旁的台積創新館，透過互動技術、數位內容與歷史資料，讓民眾瞭解積體電路在生活中已無所不在，且不斷創新。特別的是，裡頭還有張忠謀博士問答集，由張忠謀透過影片親自回答工作、生活等問題。

對於年輕人畢業後應該直接創業、還是先上班？張忠謀認為，這沒有一定的答案。他說，有的人是可以先創業，甚至有許多成功創業的人，是沒有畢業就創業。

張忠謀表示，也有很多人是先上班許多年才創業，也有更多的人一生都是上班，不創業的。

張忠謀說，這要看每個人自己的特質、性格，主要還是一個創意。年輕人假如是很早就有創意，畢業後就有創意，或者甚至在大學唸書時就有創意，而且這個創意是有人會支持，有股東會資助的，不妨先創業。

假如沒有這樣的創意，或自己以為有創意，可是沒有人資助，張忠謀表示，恐怕還是先上班，上班過了一陣子以後，也許就會學到足夠東西，使得自己有創意，那就可以開始創業。

半導體產業是否值得年輕人投入，張忠謀說，半導體是非常基本的產業，在現代文明世界絕對需要，就像食物、農業是一個基本產業，半導體業雖然已過了很快速的成長期，但未來成長還是會比平均經濟高。

張忠謀表示，半導體業絕對值得年輕人投入，因為這產業會以比國家、世界經濟成長率高的速度成長，是世界需要的，應該是鐵飯碗；只是當然要做得稱職，也要加入好公司。

張忠謀創業
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