主計總處發布最新GDP預測 可望上修

2018-02-13 06:02 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



主計總處今天發布2018年最新經濟成長率預測，由於全球景氣持續增溫，台灣出口連帶受惠，近期國內外預測機構陸續上修經濟預測，預估主計總處也將上修今年經濟成長率。

主計總處去年11月預估2017、2018年經濟成長率分別為2.58%、2.29%，認為景氣處於穩步復甦的階段。

國發會日前發布最新景氣谷底認定，表示目前經濟處於第15次的景氣擴張階段；國發會經發處處長吳明蕙表示，景氣高峰落於何時還不知道，但國內外預測機構都陸續上調我國今年的經濟成長率預測，而且景氣領先、同時指標持續攀揚，顯示景氣仍處擴張階段，樂觀看待我國今年景氣展望。

今年1月底發布的概估統計，去年第4季經濟成長率概估值較預測值增加0.98個百分點，不只創下近11季以來的新高，併計前三季後，2017年經濟成長率概估為2.84%，較預測數增加0.26個百分點。

去年第4季景氣優於預期，這波復甦動能也將延續至今年，且觀察具領先意義的外銷訂單，去年12月外銷訂單達484.7億美元，創下歷年同月新高，年增率也達17.5%的高速成長；去年全年外銷訂單累計4928.1億美元，同樣締造歷年新高的佳績。

主計總處官員表示，外銷訂單會領先出口表現1至2個月，去年12月外銷訂單表現亮眼，對於今年第1季的出口會有拉抬效果；最新公布的1月出口273.8億美元，較去年同月成長15.3%，雖然有基期因素，但已是相當不錯的表現。