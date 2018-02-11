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為花蓮震災默哀 郭台銘：為員工房屋健檢

2018-02-11 17:17經濟日報 記者鄭景懋╱即時報導

鴻海集團11日舉行愛心嘉年華，董事長郭台銘先帶領員工為花蓮震災默哀30秒，也表示希望以AI、大數據來防範地震，並在半年內組織專業團隊，為員工的房子進行健檢，也不排除由鴻海替員工興建住宅。

鴻海集團董事長郭台銘。記者余承翰／攝影
鴻海集團董事長郭台銘。記者余承翰／攝影
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鴻海郭台銘地震

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