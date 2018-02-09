天堂M人氣不墜 橘子1月營收再創單月新高

2018-02-09 16:23 中央社 台北9日電



在手遊「天堂M」人氣熱度持續下，橘子自結今年集團合併營收新台幣19.4億元、月增16%、年增134%，再創單月歷史新高。

橘子表示，自今年起因應國際財務報導準則第15號，橘子集團旗下數位娛樂平台樂點（GASH）營業收入採淨額認列，因此集團1月自結合併營收17.1億元，也是創單月營收歷史新高水準。

橘子指出，「天堂M」席捲台灣遊戲市場，穩居台灣雙平台暢銷榜榜首，截至1月底累積會員已達393萬，橘子也在2月7日加開2組全新伺服器「殷海薩」、「格蘭肯」，預計農曆年前再開3組，將推出新春限定活動炒熱人氣。