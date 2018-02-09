華碩ZenFone 5確定MWC發表 提前開賣

2018-02-09 16:23 中央社 台北9日電



電腦品牌廠華碩今天舉辦法人說明會，執行長沈振來證實，華碩將於今年MWC發表ZenFone 5系列新手機，開賣時間提前至3月到5月，看好今年手機整體銷量將年增5%。

沈振來說，今年華碩新手機的機種數量會是2017年的一半以下，預計將推出6款，其中3到4款為主流機種；華碩將於近期內發表電競手機，從去年3月開始啟動相關計畫，時間比較久，因為需要與遊戲業者、玩家深入討論。

他表示，華碩在2015年到2017年期間設法提高手機平均單價，相較於2014年第一代手機單價介於新台幣4000元到6000元，去年已將價格帶拉高到4000元至1萬5000元，是比較健康的價格帶，今年手機新品價格會保持在4000元到1萬5000元間，再積極提升銷量。

去年華碩新手機等到第3季、第4季才開賣，晚於同業，沈振來指出，他將前往2月底於西班牙舉行的MWC（世界行動通訊大會），發表ZenFone 5系列新機，其中ZenFone 5、ZenFone Max Pro將採用高通S636處理器，預計3月開賣；ZenFone 5z將採用高通S845處理器，預計6月開賣。

他強調，今年華碩新手機開賣時間將比以往大幅提早約6個月，對銷量提升很重要，也對營收幫助很大，今年希望維持住手機平均單價，並提升銷量；目前中國大陸和印度手機市場都很艱難，華碩在其他市場還算健康。

針對智慧型手機今年目標，沈振來說，除了大陸4家領先品牌以及蘋果、三星之外，華碩希望今年能成為另一家手機銷量成長且獲利的品牌，去年第3季、第4季華碩手機事業的虧損已收斂很多，看好今年手機整體銷量將年增5%。