親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

黑鷹直昇機失蹤後 綠島醫師要告訴本島人的事

怪手開挖花蓮強震最後待救陸籍一家5口 搜救人員：是痛苦的決定

華碩ZenFone 5確定MWC發表 提前開賣

2018-02-09 16:23中央社 台北9日電

電腦品牌廠華碩今天舉辦法人說明會，執行長沈振來證實，華碩將於今年MWC發表ZenFone 5系列新手機，開賣時間提前至3月到5月，看好今年手機整體銷量將年增5%。

沈振來說，今年華碩新手機的機種數量會是2017年的一半以下，預計將推出6款，其中3到4款為主流機種；華碩將於近期內發表電競手機，從去年3月開始啟動相關計畫，時間比較久，因為需要與遊戲業者、玩家深入討論。

他表示，華碩在2015年到2017年期間設法提高手機平均單價，相較於2014年第一代手機單價介於新台幣4000元到6000元，去年已將價格帶拉高到4000元至1萬5000元，是比較健康的價格帶，今年手機新品價格會保持在4000元到1萬5000元間，再積極提升銷量。

去年華碩新手機等到第3季、第4季才開賣，晚於同業，沈振來指出，他將前往2月底於西班牙舉行的MWC（世界行動通訊大會），發表ZenFone 5系列新機，其中ZenFone 5、ZenFone Max Pro將採用高通S636處理器，預計3月開賣；ZenFone 5z將採用高通S845處理器，預計6月開賣。

他強調，今年華碩新手機開賣時間將比以往大幅提早約6個月，對銷量提升很重要，也對營收幫助很大，今年希望維持住手機平均單價，並提升銷量；目前中國大陸和印度手機市場都很艱難，華碩在其他市場還算健康。

針對智慧型手機今年目標，沈振來說，除了大陸4家領先品牌以及蘋果、三星之外，華碩希望今年能成為另一家手機銷量成長且獲利的品牌，去年第3季、第4季華碩手機事業的虧損已收斂很多，看好今年手機整體銷量將年增5%。

智慧型手機華碩

相關新聞

轉職Google加薪3成 宏達電留任員工怨：說好的承諾呢

2018-02-09 09:33

郭董砸百億拚AI 真能轉彎賺顧問財？

2018-02-09 09:34

鴻海強攻車載鏡頭 對決大立光

2018-02-09 01:11

三大夯貨鏈 春節加班趕工

2018-02-09 01:08

瑞銀報告：亞太「線下轉線上」消費趨成熟

2018-02-09 14:17

華碩組織改革顯成效 今年營運回溫

2018-02-09 14:17

郭董布局鏡頭領域 綿密打造一條龍

2018-02-09 01:11

比特幣礦工砸錢搶顯卡 缺貨情況難解

2018-02-09 01:09

人民幣暴跌 電子業匯損壓力大減

2018-02-09 00:36

台廠前進MWC 秀五大技術

2018-02-09 00:21

強強聯手！蘋果高盛洽談中

2018-02-09 00:12

新書揭祕辛／當年，張孝威讓張忠謀苦等兩周

2018-02-08 23:44

國發基金助產業創新 加強投資AI、物聯網

2018-02-08 17:12

花蓮賑災鴻海捐1.2億元 郭董個人出資6,000萬

2018-02-08 17:11

有亮點！全台首座雙面太陽能電站啟用

2018-02-08 16:11

全國最大光電場今動工 魏明谷：讓彰縣當台電大兒子

2018-02-08 15:52

AI時代即將來臨 台灣別再做追隨者！

2018-02-08 15:44

郭台銘參投 全球首個數位貨幣商業銀行

2018-02-08 15:28

鴻騰攜夏普 攻ADAS車載鏡頭

2018-02-08 14:20

諾基亞攜手高通 5G拚明年商用化

2018-02-08 14:19

科學園區首創 二林園區將建公用再生水廠

2018-02-08 13:55

看好VR、AR需求 台灣惠普將持續提升高階工作站市佔

2018-02-08 13:50

精測上半年業績看佳 第3季挑戰單季高

2018-02-08 13:39

行動電商搶當龍頭 不惜燒錢換市占

2018-02-08 13:32

和桐安徽磺化產品擴充產能 第一季完工

2018-02-08 13:24

金麗科去年虧損4649萬元 增逾9成

2018-02-08 13:09

台灣惠普發表世界第一款VR穿戴式工作站

2018-02-08 13:03

iPhone超級週期不強 外資分析師戳破神話

2018-02-08 12:46

台灣LG電子家電維修服務 協助地震災區居民重建家園

2018-02-08 12:30

張淑芬：企業不要急、大家不要怕，我們一定會挺過去

2018-02-08 12:20

花蓮強震 台積電董娘張淑芬念經打坐為災民祈福

2018-02-08 12:14

遠通遠傳送紅包 登ETC APP送friDay七日免費影音

2018-02-08 11:42

電動車的普及對傳統電網是福還是禍？

2018-02-07 09:16
看更多

熱門文章

轉職Google加薪3成 宏達電留任員工怨：說好的承諾呢

2018-02-09 09:33

鴻海強攻車載鏡頭 對決大立光

2018-02-09 01:11

桃竹預售房市表現亮眼 竹北成交量暴衝八倍

2018-02-09 09:03

林家宏談布局 想選台新金董事

2018-02-09 01:37

三大夯貨鏈 春節加班趕工

2018-02-09 01:08

人民幣暴跌 電子業匯損壓力大減

2018-02-09 00:36

美股黑天鵝變灰犀牛 孫大千認為政府該有幾認知

2018-02-09 13:54

重大投資宣布日本大廠安川電機 將進駐中科

2018-02-09 10:16

LINE Pay 居行動支付一哥

2018-02-09 00:14

郭董布局鏡頭領域 綿密打造一條龍

2018-02-09 01:11

產權複雜第一名 芝麻大廈再傳交易

2018-02-09 10:50

東森TV新團隊 林文淵任副董

2018-02-09 00:21

比特幣礦工砸錢搶顯卡 缺貨情況難解

2018-02-09 01:09

王文淵：台塑明年年終獎金六個月跑不掉

2018-02-08 20:29

台電彰濱太陽光電場動土 完工後年發電量1.3億度

2018-02-08 18:59

公銀優存利率 300萬以下不動

2018-02-09 00:14

四大因素影響 新台幣重貶1.2角

2018-02-09 00:57

梁啟源：發電面臨五難題

2018-02-09 01:48

工商界擬推核四公投 政院「連想都沒有想」

2018-02-08 23:50

Amazon旗下網路書店 標榜「一本書也免運費」

2018-02-08 20:34

全台最大 彰濱太陽光電場動土

2018-02-09 00:13

投資基金抵稅 財政部說NO

2018-02-09 00:51

彰濱太陽光電場 拚9月啟用

2018-02-09 01:20

中油大林廠突檢9缺失 高市環保局要戴謙上環教課程

2018-02-09 15:12

個人轉讓權利 須報綜所稅

2018-02-09 00:04

國銀攻海外 陸港獲利占50%

2018-02-09 00:14

勞動部突擊台北轉運站 客運業仍有過勞、加班超時

2018-02-09 11:49

台廠前進MWC 秀五大技術

2018-02-09 00:21

企業二代沒驕氣 林家宏經營觀中西交融

2018-02-09 01:39

特斯拉訂單不減 台系供應鏈安啦

2018-02-09 01:13

遞延所得稅資產可多認3%獲利 金控1月獲利大發

2018-02-09 06:01

達爾年終晚會 加發每位員工一周薪水

2018-02-09 00:52

策略行銷／海底撈 一堂有趣的行銷課

2018-02-09 03:49

春節不打烊拚買氣 遠雄：目標一天賣兩億元

2018-02-09 08:56

銀行防變造 不再發「台支」

2018-02-09 00:14

臉書或LINE貼文銷售期貨分析軟體 當心被法辦

2018-02-08 17:56

過年孝親 郭董欽點「鴻參」限量熱銷

2018-02-09 13:20

財經觀點／資金到位 離岸風電二年能完成

2018-02-08 23:39

名家觀點／設立純網銀的思考方向

2018-02-09 01:16

王文淵揭示台塑新工作目標 競爭力所在

2018-02-09 08:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top