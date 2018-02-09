吸引消費者 中光電推智慧無縫大廣告顯示

2018-02-09 16:23 中央社 台北9日電



從面板背光模組跨入顯示系統方案供應商，中強光電表示，智慧無縫大型廣告顯示方案可抓住消費者眼球，正是影音廣告商需求。

中強光電發布新聞稿指出，在荷蘭阿姆斯特丹歐洲專業視聽展（ISE 2018）打造車站情境，展示全球獨一無二「智慧無縫大型廣告顯示方案」，讓使用者享受大畫面身歷其境的沉浸感，將協助事業夥伴擴大投影與平面顯示螢幕的差異，降低進入多屏廣告市場門檻。

中光電說，「智慧無縫大型廣告顯示方案」以一鍵自動完成多螢幕顯示融合的技術，免去繁雜的計算與設定，具備長達2萬小時不間斷續航力，可全天候長時間持續運作，並支援各類影音廣告設備，提供廣告商最好的推播效果。

中光電強調，智慧無縫大型廣告顯示方案可廣泛應用於各類動態廣告牆、企業會議室與大廳、飯店長廊、展覽館、博物館等公共空間，提供對接各種市場需求產品。

中光電解釋，一般投影拼接需要眾多專業技師，進行長時間設備安裝、連線和畫面調校，往往耗費許多金錢、時間與人力成本，為了解決上述問題，中光電獨家研發「智慧無縫大型廣告顯示方案」，只需於專屬APP上輕鬆按一鍵即可完成所有畫面設定。

因此，透過一條HDBaseT傳輸線即可控制影像及聲音訊號，解決訊號衰減問題，大幅減少建置難度及安裝。