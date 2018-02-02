親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

棒球／傳奇未落幕 張泰山加盟台灣人壽

震撼彈！蕭淑麗宣布以無黨籍參選嘉義市長

鴻海工業互聯網AI應用實驗室成立記者會

2018-02-02 11:44聯合報系攝影中心 記者鄭清元╱即時報導

鴻海今天在土城總部舉行工業互聯網AI應用實驗室成立記者會，總裁郭台銘親自領軍在記者會說明投資AI的策略。

鴻海今天在土城總部舉行工業互聯網AI應用實驗室成立記者會，總裁郭台銘親自領軍在記...
鴻海今天在土城總部舉行工業互聯網AI應用實驗室成立記者會，總裁郭台銘親自領軍在記者會說明投資AI的策略。 記者鄭清元／攝影
分享
鴻海今天在土城總部舉行工業互聯網AI應用實驗室成立記者會，總裁郭台銘（右）親自領...
鴻海今天在土城總部舉行工業互聯網AI應用實驗室成立記者會，總裁郭台銘（右）親自領軍在記者會說明投資AI的策略，他在記者會上與獨立董事李開復（左）握手致意。 記者鄭清元／攝影
分享
鴻海今天在土城總部舉行工業互聯網AI應用實驗室成立記者會，總裁郭台銘（右起）親自...
鴻海今天在土城總部舉行工業互聯網AI應用實驗室成立記者會，總裁郭台銘（右起）親自領軍，與和沛科技創辦人翟本喬、鴻海集團技術投資長陳杰良、鴻海集團副總裁呂芳銘、張宗堯、Coursera創辦人吳恩達、鴻海獨立董事李開復等人出席記者會說明投資AI的策略。 記者鄭清元／攝影
分享
鴻海今天在土城總部舉行工業互聯網AI應用實驗室成立記者會，總裁郭台銘親自領軍在記...
鴻海今天在土城總部舉行工業互聯網AI應用實驗室成立記者會，總裁郭台銘親自領軍在記者會說明投資AI的策略。 記者鄭清元／攝影
分享
鴻海今天在土城總部舉行工業互聯網AI應用實驗室成立記者會，許多員工幹部參加記者會...
鴻海今天在土城總部舉行工業互聯網AI應用實驗室成立記者會，許多員工幹部參加記者會。 記者鄭清元／攝影
分享

互聯網鴻海郭台銘
三民五虎　新榮 F4　宜中三劍客　再興雙塔 …… HBL 最經典組合回顧

相關新聞

郭台銘：投資台灣年輕人經費無上限

2018-02-02 11:16

iPhone X之後 庫克：正規劃下個十年

2018-02-02 11:03

鴻海集團AI實驗室成立 郭董特助胡國輝開場

2018-02-02 10:44

鴻海集團AI研究加速 五年拚在台投資百億元

2018-02-02 10:40

日月光攻物聯網 推SiP方案

2018-02-02 01:30

挖礦熱磁吸／比特幣大漲 造就比特大陸

2018-02-02 01:24

華碩調組織 拚智慧企業

2018-02-02 00:51

比特大陸來台獵才 鎖定聯發科、晨星「門口搶人」

2018-02-02 00:51

AI下凡 炒熱邊緣運算

2018-02-02 00:01

新機再進化 華為變得更聰明

2018-02-02 00:01

華碩新手機傳找代言 施崇棠：拭目以待

2018-02-01 21:21

華為去年出貨量達1.53億台 今年將持續深耕台灣

2018-02-01 21:12

日月光結合矽品案 吳田玉喊話這麼說

2018-02-01 20:21

日月光看好今年逐季成長 可望優於去年

2018-02-01 20:05

新北電商實戰說明會 協助企業AI智慧化

2018-02-01 19:25

大同董事長林蔚山 辭職聲明書全文

2018-02-01 18:57

林蔚山宣布辭任大同董事長職務 林郭文艷接棒

2018-02-01 18:10

研調：去年全球醫材市場規模4281億美元

2018-02-01 14:54

2018人工智慧發展焦點 IEK：邊緣運算

2018-02-01 14:40

AI不入雲端走向邊緣運算 5大載具來落實

2018-02-01 14:30

華碩尾牙報喜 ZenFone 5本月亮相

2018-02-01 14:30

Gartner：2018全球裝置出貨增2.1%

2018-02-01 14:30

工研院IEK：今年AI從雲端轉邊緣運算

2018-02-01 14:30

台灣小子放手一搏！只花3年催生中國最大活動平台

2018-02-01 14:22

全國電年終3個月起跳 大型門市拚展店

2018-02-01 13:58

永豐投信 榮獲《指標》台灣年度基金三項大獎

2018-02-01 13:40

環球晶需求喊旺 矽晶圓族群齊揚

2018-02-01 12:59

愛德萬於首爾半導體展 展示創新測試解決方案

2018-02-01 11:27

若有人想買台積電？ 張忠謀：價格好不必死守

2018-02-01 10:19

中美晶長約壓力減 今年太陽能拚損平

2018-02-01 09:32

華晶科3D感測晶片搶攻AI 機器人新商機

2018-02-01 08:44

最後一場法說 窺探張忠謀分手的藝術

2018-01-30 13:03
看更多

熱門文章

震撼彈！戴謙今宣布：中油要做自有品牌電動機車電池

2018-02-01 13:14

林蔚山宣布辭任大同董事長職務 林郭文艷接棒

2018-02-01 18:10

花旗超收30萬客戶卡款 最長5年共3100萬

2018-02-01 23:33

花旗信用卡溢收客戶共3,100萬元 金管會重罰

2018-02-01 18:02

比特大陸來台獵才 鎖定聯發科、晨星「門口搶人」

2018-02-02 00:51

花旗出包卡費多算 2種人會吃虧

2018-02-01 23:16

郭台銘：投資台灣年輕人經費無上限

2018-02-02 11:16

勞退帳戶今年分紅史上最高 平均每人1.26萬元

2018-02-02 12:08

大同董事長林蔚山 辭職聲明書全文

2018-02-01 18:57

利率低買房更划算？五年級生vs.七年級生哪個世代買房更便宜？

2018-02-02 08:54

植牙怎麼列報綜所稅扣除額 官員告訴你

2018-02-01 19:32

加班機卡關 海基會籲台商：體諒政府所堅持的努力

2018-02-01 18:26

過年添財氣 一銀送客戶「金磚福米」、「發財錢母」

2018-02-01 16:54

彰銀東莞回扣案 財政部：兩涉案主管兩大過免職

2018-02-01 21:28

林全無緣央行總裁 只因新舊閣揆「同框」太尷尬？

2018-02-01 16:13

影／史上最高！ 勞退新制紅包 每人1萬2600元

2018-02-02 11:58

滙豐調查：七成台灣人愛「家人」 半數收入供金援

2018-02-01 13:38

價變貴量又沒變多...夜市人潮減 店租大滑落

2018-02-02 09:49

楊金龍掌央行 面臨五挑戰

2018-02-02 01:03

壞消息！美國對太陽能2.5GW免稅配額 採「先到先得」

2018-02-01 16:54

中信金招募3高人才 年薪上看百萬

2018-02-01 21:09

五月天演唱會幕後英雄 周佑洋如何從搬運工拚到CEO

2018-02-02 00:51

花旗30萬卡友遭超收 顧立雄：罰250萬已是上限

2018-02-02 12:04

楊金龍任央行總裁：全力以赴

2018-02-01 16:30

挖礦熱磁吸／比特幣大漲 造就比特大陸

2018-02-02 01:24

央行新總裁／楊金龍寡言 是個生物通

2018-02-02 01:04

超級業務員挪用客戶款項 金管會重罰花旗600萬元

2018-02-01 18:50

楊金龍任央行總裁 渣打料台灣要升息了

2018-02-02 00:45

林郭文艷掌大同 戰市場派

2018-02-02 01:18

趨勢觀察╱弱勢美元的警訊

2018-02-02 04:21

鴻海集團AI研究加速 五年拚在台投資百億元

2018-02-02 10:40

花旗超收卡款 金管會開罰

2018-02-02 00:28

必應創造 演唱會最強幕後英雄

2018-02-02 00:50

近十年房價 原來桃園漲勢最驚人

2018-02-02 10:45

公銀高層異動 傳有新一波

2018-02-02 00:28

桃園煉油廠火警 中油初步調查：液位控制閥故障所致

2018-02-01 17:56

太相信彭總裁 去年12月企業根本來不及避險

2018-02-01 16:05

銀行調查 2成台灣人財務狀況僅能日常開銷

2018-02-01 15:09

挖礦熱磁吸／分紅緊箍咒 台企留才難

2018-02-02 01:24

尾牙中獎逾2萬要報稅 須預先繳納10％所得稅

2018-02-01 14:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top