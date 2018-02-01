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全國電今年營運有五大助力 營收挑戰再創新高

2018-02-01 23:33經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全國電子（6281）發表今年營運展望，在3C通路品牌Digital City的大型DC數位館規劃增加二至五家，在門市營收佔比將倍增超過5%，並在策略聯盟小米、遠傳及繼續增加夥伴的挹注，全年營收樂觀向上。

今年營運成長動能還包括ERP系統自4月上線，可增加營運效率；進行整改現有門市提高績效；以及新制冰箱、冷氣、大型4K電視銷售等五大助益。法人預估，全國電今年營收將挑戰超越2016年創下168億元新高，業績更上一層樓。

全國電發言人兼行銷長林政儒表示，全省有有327家門市，其中二家去年5月及9月在高雄、台中增設的Digital City門市，帶動業績超乎預期，去年營收佔比達逾2%，今年規劃在北中南新增門市，助益業績效益將可倍增以上，帶動了資通訊產品銷售比重，從傳統全國電子門市佔比的15%調高至40%，引進更多的年輕客層，未來五年內，大型DC數位館展店要達20至30家，具有穩定成長的動力。

全國電新增策略聯盟的小米，在全省家門市專設小米商品專區，米家IH電子鍋2月3日至7日在全國電子門市獨家首賣，消費者也可買到包括米家掃地機器人、小米空氣淨化器2、米家床頭燈、米家LED智慧檯燈、米家感應夜燈、小米體重計等共七項米家智慧家電，帶進業績可期。

林政儒說：「米家IH電子備貨3,000台以上，預估將是熱銷、爆量的商品，繼小米、遠傳之後，會持續尋找更多的策略聯夥伴，達到共創雙贏的成長契機。」斥資1億元的全新ERP系統自4月1日上線，有助提高門市及後勤管理的效益，也為今年準備進入電商熱身。

全國電協理魏文清指出，營收佔比具有關鍵地位的冷氣商品，去年在下半年銷售追趕下，達成銷售量逾12萬台的新高，業績增加8,000萬元，今年目標挑戰13萬台，要超過去年績效，三大主力為日立、大金及Panasonic，銷售佔比達七成。

全國電子小米營收
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