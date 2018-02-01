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林郭文艷被董事會推舉大同董事長 外界認為符合預期

2018-02-01 22:56經濟日報 記者張義宮╱即時報導

今年創業迎向百年企業的大同公司董事長林蔚山，1日在董事會中辭任董事長一職，並於會後辭去大同董事職務。大同董事會一致推舉林蔚山為大同集團總裁，並推選總經理兼董事林郭文艷，擔任大同董事長一職。至於總經理一職，仍由林郭文艷兼任。

外界認為，百年老店的大同，此次人事大異動符合預期，官司纏身的林蔚山應是請辭的關鍵；實際上林郭文艷主導大同的經營在業界已是眾所皆知，由她出任大同董事長兼總經理在預期之中，對大同營運不會受到影響。

華冠投顧副總經理劉彥良表示，林蔚山是以退為進，一直以來都有聽說大同實際負責營運的是林郭文艷，因此，由她接任董事長沒有差異，展望未來，股東最想要的莫非是營運成長帶動股價，然後多發點股利。大同本業難有突破，重點只能在轉投資事業。

股市分析師高維緒指出，林蔚山宣布辭任董事長職務，有助於有經營權紛爭的大同，作為止血動作；由林郭文艷接任董事長可見大同希望將涉嫌掏空案做一個切割，並且公司派仍掌握實質公司經營權。

林蔚山於1972年就任大同總經理，並於2006年擔任董事長，在任期間帶領大同從家電跨入資訊產業，領先業界於2004年帶領大同進入綠色能源產業，之後運用豐富的機電與系統整合基礎，讓大同成為智慧能源產業的佼佼者。

林蔚山對大同集團亦有諸多貢獻，其於1999年協助華映取得日本三菱技術合作，成為台灣第一家面板廠，亦開啟台灣面板產業自力發展的契機，綠能科技也在林蔚山大力支持下，成為全球前三大太陽能晶片廠。

今年在大同歡慶百年之際，華映與綠能開始轉盈，大同也站上新事業成長的軌道。林蔚山表示，希望將更多個人心力投入於大同集團的發展和社會公益，並全力捍衛自身清白與維護司法正義。

大同董事會昨日並通過第二階段太陽能相關投資案，規劃建置台南七股漁光特區80MW太陽能案場，第一階段以不超過16億元合資設立太陽能電廠

大同強調，為此將須建置大型變電站，及與台電併網相關設施，應有足夠規模的太陽能電廠才能充分發揮其投資效益，陸續投資加速擴大在太陽能電廠的市場地位，增加長期穩定的營收與獲利。

大同太陽能電廠林蔚山
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