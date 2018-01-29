OPPO宣布成為高通「5G領航」計畫合作夥伴

2018-01-29 21:31 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



OPPO於1月25日在北京舉行的2018 Qualcomm中國技術與合作高峰會宣布成為Qualcomm Technologies 「5G領航」計畫的合作夥伴，共同探索5G網路時代的行動技術創新。

OPPO表示，通過「5G領航」計畫，Qualcomm Technologies將為OPPO提供完整的射頻(Radio Frequency)解決方案，協助OPPO為全球用戶創造全新的5G行動科技生活體驗。

OPPO首席執行官陳明永在高峰會上表示，「5G行動網路將改變全球行動產業格局，手機將成為萬物互聯的核心終端設備。OPPO一直注重科技創新，在5G領域有深厚的技術累積，未來也將持續加大5G、AI等變革性技術的研發投入，圍繞用戶核心需求進行實現各種情境的應用。2018年，我們將加速全球市場佈局，進入日本等發達國家市場，為全球更多用戶提供融合領先科技與藝術美感的智慧手機產品。」