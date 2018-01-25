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策略經營／鐵三角分工領導 日月光鎖緊每顆螺絲

2018-01-25 03:44經濟日報 林超熙

2018年全球半導體界最閃耀的大事，是全球第一大封測廠日月光半導體與排名第三的矽品精密的合併，以及合組產業控股公司，若無意外，由日矽併催生而成，被外資圈冠上IC封測業的台積電──「日月光產業控股公司」，有望在今年5月間誕生。

日月光集團在全球封測半導體界，一直扮演著龍頭老大地位，一路走來即便是半導體景氣陷入極度低迷的循環期，甚至十多年前金融海嘯狂掃而來，一家國外封測大廠陷入財務困境，傳出遭銀行團嚴控資金支出，且當時不少半導體廠紛傳倒閉之際，日月光集團仍屹立不搖，每一年都能繳出盈餘佳績來。

張虔生監督裁決

日月光半導體董事長張虔生。 （聯合報系資料庫）
日月光半導體董事長張虔生。 （聯合報系資料庫）
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日月光集團去年合併營收達2,904億元，營運據點分布在台灣、中國、南韓、日本、新加坡、馬來西亞、美國及墨西哥等八個國家，共計17座廠房，員工人數合計約有6.5萬人，而台灣高雄楠梓加工區更是集團最大的生產重鎮。由於事業體相當大，要經營管理這樣大型的事業體，分工領導最為重要，目前集團的經營管理由關鍵的三個領導人負責，第一號人物首推董事長張虔生，另外二人就是營運長吳田玉與財務長董宏思。

集團內內外外的重要大事，一定經董事會充分討論，最後再由董事長張虔生作最後的裁奪，比如一年前日月光閃電發動收購矽品股權，便是由張虔生拍板定案的。

此外，早期公司召開的股東會或是年度最後一季的法說會，也都會由張虔生親自主持，連多年前日月光併購日本NEC山形廠，在東京舉辦的國際記者會會場，也是由他來一一解說。

吳田玉領軍產銷

日月光半導體營運長吳田玉。 （聯合報系資料庫）
日月光半導體營運長吳田玉。 （聯合報系資料庫）
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不過，自2000年從IBM公司成功挖角吳田玉到日月光擔任營運長後，檯面上的大小事務，就逐漸移轉到吳的身上。

吳田玉畢業於台灣大學土木工程學系，並擁有美國賓州大學的機械工程學碩士與應用機械學博士學位，曾於IBM公司擔任亞洲區總經理要職，也負責北美、亞洲及歐洲等地的業務，對機電、半導體等高科技的產業發展相當熟悉，因此，日月光集團的生產、接單等重任，全由他來發號施令，比如跟蘋果、台積電、NVIDIA等重量級客戶，有關於訂單或生產的接冾與研議，都是由吳田玉來領軍負責。

吳田玉的專業讓日月光集團能在強大的競爭壓力下，幾乎是每年都展現「逐季成長」榮景，同時在黃金飆漲時，帶領業界推出銅製程來取代黃金，讓客戶可以省下更多的代工材料費，這幾年更率先喊出Sip（系統級封裝）製程，深獲台積電與蘋果公司的高度認同；加上他待人真誠，使得Dr. Tien Wu （他的英文名字）在國際半導體界的聲譽備受推崇，更占有一席之地。

多年前，日月光高雄K7廠發生廢水排放汙染意外事件，張虔生與吳田玉坦然接受高雄市政府的停產處分，並將該事件作為集團深度反省的案例，針對所有生產線的每一個生產細節，都投入更多支出在電腦的嚴格控管上。

「公司上上下下每一個螺絲都得鎖緊，我們不僅在技術層面的領先，更重要的是，要擔起社會更多的責任與使命感，要留給後代子孫更美好的將來。」吳田玉這麼說。

董宏思管理財務

日月光半導體財務長董宏思。 （聯合報系資料庫）
日月光半導體財務長董宏思。 （聯合報系資料庫）
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日月光第三號人物，便是財務長董宏思。董宏思早期服務於花旗銀行，對金融商品與財務規畫等作業相當熟稔，台灣第一個發行綠色債券，就是在董宏思手上催生而成；一年前集團發動收購矽品股權，也是由董宏思一手策動；集團龐大資金的調度、與外資股東的接觸，全都由他一手包辦。

日月光集團就是在這三號人物的分工帶領，將實收資本額高達874億元的世界級大廠，經營得有聲有色，並在國際半導體的舞台上發光發熱。

日月光半導體吳田玉

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