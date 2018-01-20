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張忠謀主持 台積5奈米廠將動土

2018-01-20 01:59經濟日報 記者謝佳雯／台北報導

台積電董座張忠謀。
台積電董座張忠謀。
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晶圓代工龍頭台積電昨（19）日發出邀請函，5奈米新廠將在下周五（26日）動土，董事長張忠謀親自主持動土典禮，未來將有三期廠房生產5奈米製程產品，顯示看好產業需求。台積電在日前法說會中，不但第1季淡季效應不顯著，還提前預告「第2季更好」，昨日股價應聲大漲，市值衝破新台幣6.6兆元，再寫新高。

台積電前天舉行法說會，公布去年第4季和全年財報，雖然匯率波動，但包括全年營收、稅後純益和每股純益等三項財務指標都寫下歷史新高紀錄，成為張忠謀今年6月最好的退休禮物。

台積電第1季營收季減幅度在一成以內，張忠謀親自預告，第2季將會強勁成長。若以美元計價，2018年在高效能運算、物聯網、車用電子等三大領域驅動下，全年業績至少成長10%。

經濟日報提供
經濟日報提供
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張忠謀對前景看法樂觀，外資紛紛喊買，昨日收盤價大漲7元、收255.5元，刷新歷史新高價位，市值突破6.6兆元，同樣創新高。

除了營運趨勢和股價表現亮眼，台積電昨日發出邀請函，預定26日舉行晶圓18廠動土典禮，當天活動將由張忠謀主持。

台積電總經理暨共同執行長劉德音於去年供應鏈管理論壇就曾透露，5奈米製程發展符合進度，位於台南科學園區的晶圓18廠將於今年動土，將有三期廠房生產5奈米，預計2019年上半年風險性試產。

除5奈米外，台積電去年9月也宣布3奈米相關計畫，3奈米新廠同樣座落於南科，投資金額將超過200億美元。

台積電出貨與產能目前都保持積極狀態，中國大陸南京廠提前於5月開始出貨，位於台灣的5奈米廠將動土，3奈米新廠建廠計畫也加速進行中，持續挑戰全球半導體業兩大霸主英特爾和三星。

台積電奈米張忠謀
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