「蘋果鐵嘴」郭明錤看iPhone X…年中停產

2018-01-20 01:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／台北報導



蘋果旗艦新機iPhone X。 圖／歐新社 分享 facebook

凱基證券分析師郭明錤昨（19）日下修2018年前兩季iPhone X出貨量，分別為1,800萬及1,300萬支。他更預期，iPhone X將在今年中結束生產，整個生命周期出貨量約6,200萬支，低於先前預估的8,000萬支，成為蘋果最短命的旗艦機種。

但因蘋果已計畫下半年推出新款iPhone，價格降低又有新功能，他預期2018下半年才是真正需求爆發點，預估今年iPhone出貨年增5%到10%，優於全球智慧機市場年減5%至年增5%區間。

經濟日報提供 分享 facebook

郭明錤指出，iPhone X出貨不如預期的兩大關鍵，分別是中國大陸市場需求疲弱及售價太高。在大陸市場方面，因中國市場換機周期延長，由過去14到16個月的換機周期，延長到24到26個月，對iPhone X需求減少。

另外，大陸市場高階使用者更偏愛大螢幕，但iPhone X的瀏海設計與許多對應的App無法最佳化，許多使用者會有iPhone X螢幕比5.5吋iPhone螢幕還小的錯覺，特別是iPhone X售價偏高，讓需求停滯不前。

郭明錤看淡iPhone X需求，但仍樂觀看待iPhone供應鏈2018年上半年營運動能，他認為供應鏈股價已向下修正，大部分反映iPhone X需求不如預期的預測。供應鏈廠商若股價再向下修正，反而有利布局2018年下半年新款iPhone的廠商。

去年底，iPhone X下游組裝廠鴻海先對iPhone X需求亮出紅燈。大陸鄭州廠區緊急預告暫停招工，僅接受網路預約報名，面試時間另外通知。當時市場解讀，相關訊息反映鄭州廠區生產高峰已過與人力儲備已經到位，才暫停招工。當時供應鏈的生產狀態已可以滿足iPhone X需求量。鴻海並未對外評論客戶與單一廠區情況，惟鄭州廠是iPhone生產大本營，備受市場關注。

展望下半年，郭明錤認為，2018年才是iPhone真正的超級周期需求。主要是除了原有的5.85吋OLED iPhone，還新增6.5吋OLED螢幕與6.1吋LCD螢幕iPhone，將可望提升iPhone在中國的市占率。尤其售價約650到750美元的6.1吋LCD螢幕iPhone，降低了全球使用者門檻，又可以體驗3D sensing與全螢幕設計的創新機種。