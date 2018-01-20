高通挨罰234億 至今未繳

2018-01-20 01:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 潘姿羽 ／台北報導



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高通向公平會申請展延繳納罰鍰的期限1月21日近在眼前，公平會副主委彭紹瑾昨（19）日表示，21日適逢例假日，可順延下個工作天至22日，不過截至目前，仍未收到罰鍰。

公平會去年10月11日委員會議通過，美國晶片大廠高通具有顯著的市場影響力，卻濫用獨占地位，加上違法期間長達七年之久，屬於情節重大案件，因而祭出史上最高罰鍰234億元。

高通被處以天價罰鍰後，除了向公平會申請展延繳納罰鍰，同時向智慧財產法院聲請停止執行，並提出行政訴訟。

繳納罰鍰部分，公平會近期已接獲消息，高通正陸續將錢匯入台灣，不過彭紹瑾表示，目前仍未收到罰鍰；按規定，由於展延期限21日適逢例假日，可順延一天至下個工作日，因此高通最遲須在22日繳清罰鍰。

儘管高通同時向智慧財產法院聲請停止執行、並提出行政訴訟，但因結果均未出爐，高通仍須在22日繳清罰鍰。

彭紹瑾表示，停止執行、行政訴訟目前都還沒有進度，但即便行政訴訟敗訴，公平會也將提出上訴；目前公平會會待22日最後罰鍰繳納期限，看高通是否如期繳納罰鍰，再來決定下一步怎麼因應。

據行政訴訟法第116條，行政法院認為原處分或決定之執行，將發生難於回復的損害、且有急迫情事者，得依職權或依聲請裁定停止執行。彭紹瑾指出，公平會的處分是處以罰鍰，公平會預收罰鍰後，若未來敗訴，則會依法連利息一同返還給高通，不至於發生「難以回復」的損害。

智慧財產法院對於高通聲請停止執行一案，已經開過一次庭，但未做出裁定；此類案件並非實質審查，通常時間會較短，很可能近期結果便會出爐。

而高通於10月23日收到公平會處分書後，也在12月22日、收到處分書二個月內，提出行政訴訟，要求撤銷公平會的處分。