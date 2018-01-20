日月光尾牙 送三個紅包

日月光集團大董張虔生（左）、二董張洪本（右）昨晚出席在高雄舉辦的主管尾牙。 日月光／提供 分享 facebook

日月光昨（19）日在高雄舉辦主管尾牙晚會，董事長張虔生送員工三個紅包；包括高雄廠及中壢廠全面調薪3至5%、高雄廠基層人員並加發1萬元獎金，而該公司將比照台積電、聯發科大廠為員工設立幼兒園，高雄廠今年將動工興建員工專屬幼兒園，明年招生。據了解，日月光昨晚在高雄漢神巨蛋舉行的主管尾牙晚會席開150桌，共有來自高雄廠及中壢廠區各級主管1,600多人參加。

日月光今年尾牙，由集團大董張虔生、二董張洪本和生產線的智慧機器手臂搭配，共同點燃象徵日月光AI元年的母火，展現智慧科技創新應用，成為全場焦點。

張虔生在現場送給員工三個大紅包；第一個大紅包是高雄廠及中壢廠全面調薪3至5%，包括高雄2.5萬人和中壢廠1萬人受惠。其次，針對高雄廠區的1.2萬位基層人員加發1萬元獎金。

再者，為響應高雄市長陳菊重視幼兒照護理念，他宣布高雄廠的「日月光員工專屬幼兒園」即將於今年動工興建，預計2019年開始招生，未來將提供員工，優質且負擔得起的幼兒園，讓員工放心生養育兒。

日月光強調該集團深耕高雄33年，放眼2018年將以AI人工智慧、ATV車用電子、IOT物聯網、HC高效能運算晶片為首要發展方向。