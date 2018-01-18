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工研院：新創當道軟硬整合 尋新商業模式

2018-01-18 14:14中央社 台北18日電

工研院IEK觀察美國CES展，IEK主任蘇孟宗提醒，台灣應持續關注AI+IoT融合下系統應用需求；副主任鍾俊元建議台灣新創企業應善用語音介面軟硬整合，鎖定特殊族群尋求商業模式。

工研院今天在台大醫院國際會議中心舉辦「CES2018重點趨勢剖析研討會」。蘇孟宗表示，每年CES(消費性電子展)主題引領全球科技趨勢脈動，今年CES展產業發展趨勢可看出，人工智慧已逐漸滲入家庭、汽車、生活的管理上，並有許多微技術創新及語音助理的導入，均有助於消費性產品不斷演進推陳出新。

蘇孟宗指出，從CES發現創新、創業議題全球發燒，科技大廠也積極扶植新創公司在AI人工智慧領域強化戰力。未來AI發展將面臨許多挑戰，台灣應持續關注AI+物聯網IoT融合下系統應用需求，同時著手培育技術含量高的新創團隊，以既有硬體優勢結合跨領域應用平台與創新服務模式，建構AI軟硬整合生態體系。

IEK副主任鍾俊元指出，今年參加CES展的新創公司數創下歷年新高，台灣參展家數上也名列前茅，顯示台灣有充沛的創新創業能量。他建議台灣新創公司應善用語音介面、無人載具、AR與AI應用變革的軟硬整合，並鎖定特定族群或產品需求缺口，以尋求商業模式創新機會。

IEK觀察並歸結2018CES展四大特點，包括「娛樂升級」，新型顯示技術推升電視畫質、音樂串流等，包含Micro-LED TV、QLED TV等視覺和聽覺升級；同時越來越多獨立運作式VR產品出現，強調個人劇院專用VR，提供消費者沉浸式體驗。

「生活升級」，智慧物聯網逐漸滲透到日常生活，出現美麗科技、睡眠科技、健身科技等；「工作升級」，則是取代人類執行繁瑣事務；「城市升級」，城市運作更有效率，藉著自駕技術再度升級，帶動包含運算晶片、感測模組、車上電腦等產業。

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