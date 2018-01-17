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奧圖碼發表首款支援語音助理的家庭劇院投影機

2018-01-17 13:33經濟日報 記者劉芳妙╱即時報導

Optoma奧圖碼日前於全美最大消費性電子展CES 2018，率先展出即將問世、全球首款支援Alexa智慧語音助理的4K家庭劇院投影機UHD51A，並以黑馬之姿同步榮獲Engadget、GottaBe Mobile、Trusted Reviews及Slash Gear四大專業媒體「CES 2018最佳創新產品（Best of CES 2018）」的獎項與高度肯定。

奧圖碼表示，目前炙手可熱的科技話正是AI人工智慧，而投影產業專注於人工智慧技術投入的品牌相當少見。Optoma奧圖碼以用戶終端體驗為導向、致力創新，此次成功將Amazon Alexa智慧語音系統與4K家庭劇院投影機結合，搶先向世人展示搭載智慧家居系統的UHD51A投影機，目標正是迎合未來趨勢，只需通過語音便可進行智慧家居設備之間的交互連動，讓投影機也能成為智慧家居的控制中心。

此外，UHD51A擁有4K劇院所需要高亮度與高對比，帶來清晰銳利細節，更擁有超過100% Rec.709的純色表現，並支援HDR 10高動態範圍，讓各種繽紛色彩真實呈現，還原好畫面該有的精彩表情。UHD51A同時內建媒體播放器，以及雙HDMI 支援 HDCP2.2 4K未來新標準，將奢華4K大畫面融入於智慧家庭生活之中。

CES人工智慧

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