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瞄準農曆年前換機潮 業者祭優惠搶市

2018-01-16 12:47中央社 台北16日電

台灣手機市場去年首見衰退，力拚今年銷量持穩，瞄準農曆年前換機潮，蘋果iPhone、三星、宏達電、Sony近期均有購機優惠，業者積極推出如舊機折抵、送配件購物金、贈品等策略搶市。

電信業者補貼不再維持高水位，加上消費者綁長約，換機週期拉長，去年台灣手機市場銷售冷，總銷售量年衰退9至10%，出現首年衰退狀況，業者預估，2018年台灣智慧型手機市場銷售量和銷售額將呈現持平或繼續下滑的狀態。

亞太電信針對年前購機潮主打iPhone購機優惠，並引進最新手機APP自動化檢測及估價機制，申辦新壹大網999搭配iPhone X（64GB），手機購機價新台幣2萬5300元、iPhone 8（64GB）購機1萬4900元，此外，亞太電推出「舊i換新」 的iPhone舊機折抵優惠，不論舊機是Android或iOS系統，均可透過「舊i換新」折抵，最高可享1萬7800元的舊機折抵，以0元將手機帶回家。

三星則宣布，即日起至2月28日止，入手三星Galaxy Note8、Galaxy S8、S8+雙旗艦或全新A系列手機，買手機送配件購物金1000至1500元。在三星智慧館加碼參加「扭轉好運立即送」活動，可抽郵政禮券、電影交換券、超商現金禮券及拿鐵等，盼以優惠吸引買氣上門。

Sony Mobile祭出新春好禮，即日起至2月底於全台手機通路購買XZ Premium、Xperia XZ1、Xperia XZ1Compact與Xperia XZs等機種，並於活動官網登錄完成，即可獲贈日系品牌URBAN RESEARCH聯名托特包。

宏達電則針對新發布的HTC U11 EYEs推出預購禮，在1月31日前搶先預購的消費者，可獲得新台幣2000元的HTC網路商店配件折抵金，使用期限至3月31日止，並邀請代言人五月天加持，凡於1月15日起至2月28日至全台各大通路及電信門市購買，可獲得限量五月天HTC XMAYDAY夢想背包。

智慧型手機4GiPhone

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