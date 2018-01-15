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鴻海集團推出「便當包菜計畫」 體驗郭董家餐桌

2018-01-15 12:14經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

迎接農曆春節商機！鴻海集團旗下永齡農場攜手夏普，推出郭董「便當包菜計畫」，整合夏普智慧家電及永齡農場新鮮蔬果，首創「永齡鮮生＆夏小姐」會員訂閱制生鮮平台，要讓民眾在家也能體驗「郭董家」健康餐桌。

夏普社長戴正吳形容，為什麼叫「便當包菜計畫」？

因為消費者買了一個硬體，就好像買到一個便當盒，但買了便當盒沒有飯菜沒有意義，所以這一年半就在構思要如何整合，這就好像8K生態鏈，光只有面板不夠，還要推出相關的產品來搭配。

戴正吳強調，其實不光是台灣，在日本也有類似的「便當包菜計畫」，尤其追求有機食材。夏普內部有成立健康環境事業本部，追求空氣、水、健康食物一直是公司努力目標，今天記者會就是健康的食物，要用永齡農場的生鮮配上夏普家電來服務鄉親。

戴正吳表示，近期台灣多次碰上抗空污大作戰，夏普推出空氣清淨機回饋家鄉，所以利用這次記者會，不但可以提供家電及永齡生鮮食材，夏普也要提供乾淨的空氣，甚至水的部分也在研發中，這是夏普長期經營的健康大平台。

台灣夏普指出，在半年前落地成立公司，幾年前食安風暴，出現很多讓消費者安心的產品，但消費者用過一兩次就不用，主要就是因為沒有配套方案，所以這個服務就是為了解決這個問題。

夏普便當智慧家電

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