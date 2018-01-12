牧德：2018業績成長強勁 訂單能見度非常高

2018-01-12 22:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



牧德總經理陳復生今天晚上在尾牙表示，2018業績強勁成長，訂單能見度非常高。記者蕭君暉／攝影 分享 facebook

設備龍頭牧德獲蘋果下單5,000萬美元（約新台幣15億元），採購自動檢測設備（AOI），使得該公司2018年產能供不應求，業績將強勁成長，由於該公司2017年營收14.20億元，蘋果一家廠商，就可以支撐該公司2018年的業績。

牧德今晚舉行尾牙，總經理陳復生表示，該公司2018年業績確實強勁成長，產能滿載，2018年訂單能見度非常高，至於客戶方面，基於保密協定，無法評論。

牧德2017年12月營收為1.78億元，創下單月歷史新高，同時挹注2017年第4季營收同步創新高。牧德從2017年1月起，連續第12個月營收月成長，也穩坐IPO公司連續成長王的寶座。法人預期，該公司2017年第1季仍將淡季不淡，業績有機會持續成長。

由於牧德2017第3季營收3.70億元，單季每股純益（EPS）2.7元。2017年第4季該公司營收5.22億元，季成長41.26%，有助於獲利進一步往上。牧德將在2018年1月16日舉行法說會，公布2017年第4季獲利。

牧德強調，業績不斷地成長，驗證了牧德三箭已逐步發酵，隨2017下半年增加的牧德二箭，也將會在2018年開始對業績有所貢獻；至於大環境景氣，2017的PCB業及半導體業呈現不錯的榮景，設備供應商普通都受益，對2018的景況也抱持樂觀看法。

牧德所射三箭，第一箭是軟性印刷電路板（FPC）自動檢測（AOI）設備出貨暢旺，第二箭是半導體AOI設備，第三箭是傳統印刷電路板（Rigid PCB）智能4.0相關AOI產品，由於各項產品供不應求，使得牧德2018年展望持續看好。

另外，牧德還有第四箭的掃描式尺寸量測機、以及第五箭大陸版機台將陸續上市，有利延續公司成長動能，對於今年表現可期。