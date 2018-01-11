周建宏：金融業翻轉 數位應用是關鍵

2018-01-11 21:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



資誠所長暨聯盟事業執行長周建宏11日表示，2008年金融海嘯重創全球經濟，十年過去了，全球性經濟復甦終於出現，在面對金融危機後的下個十年，新金融服務模式崛起，科技顛覆了金融產業的競爭模式，想要贏得數位翻轉競賽，數位應用將是王道。

周建宏並提出十項策略，擁抱新邏輯、觀察產業翻轉徵兆、發展專屬特色、超越客戶期待、降價創造需求、從被忽略的資產找獲利、找到產業定位、將數位化融入整個組織、挑戰既有成規、用科技翻轉營運，以贏得競賽。

周建宏11日出席2018天下經濟論壇，在「亞洲金融業的十年機運」專題論壇，以「金融業的翻轉關鍵」為題主講時，提出金融服務業重建信任與數位應用是產業翻轉兩大關鍵。

2008年9月15日美國華爾街百年券商雷曼兄弟宣布申請破產保護，20世紀大蕭條之後，最嚴重的金融海嘯重創全球經濟。周建宏說，次貸風暴也引發了金融系統的信任崩盤，新金融服務模式隨之崛起。

周建宏指出，科技顛覆了金融產業的競爭模式。根據「資誠2017全球金融業企業領袖調查報告」，近20％金融服務業CEO認為，在過去五年，科技已完全顛覆產業的競爭模式。在銀行及資本市場部份，更有高達74％的CEO認為科技已大幅改變產業的競爭。

在資誠另一份報告「全球人工智慧研究報告」指出，受惠人工智慧最大的三個產業是零售業、金融服務業和生技醫療產業。而消費金融，保險、投資及財富管理，最可能被金融科技所顛覆。而金融業最迫切投資的創新技術是大數據、行動科技、人工智慧。金融業多透過內部研發、與金融科技公司合作尋求創新。

消費者也期待更多的金融科技服務，周建宏指出，PwC的調查顯示有46％消費者依賴手機、平板等連網裝置來進行金融服務，和2012年的27％，已見大幅成長。

面對這些巨變，周建宏說，資誠提供企業10項策略，首重擁抱改變。過去成功模式不一定適用了，對競爭對手的新模式，不要認為不可行，必須認真看待每一位競爭對手，觀察產業翻轉的徵兆，才能在數位翻轉競賽中取得先機。

面對金融危機後的下個十年，周建宏說，大數據分析、人工智慧、區塊鏈的數位應用將是王道。企業從策略到執行，應視自身優勢及科技變化尋求併購，同時要有新的人才策略、強化資訊安全、投資於監管科技。