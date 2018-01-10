科技部率新創團隊前進CES 台灣館開幕

2018-01-10 21:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



為帶領台灣新創團隊拓展國際商機，科技部首度率團在美國消費性電子展（CES）的新創區成立台灣國家館，帶領32家新創團隊參展，其中麗暘科技的Robelf家用型機器人，已獲得CES 2018機器人/無人載具組創新獎，先聲奪人，吸引投資者目光。

台灣國家館美國時間9日在CES舉行開幕典禮，由科技部次長許有進主持，許有進表示，台灣是個小國，但有很好的科技基礎，所以要主動往外走，與世界接軌，在CES這樣的國際展覽，這些新創團隊可以接觸到創投業者或投資者，也可以尋求與其他國際團隊的合作機會。各新創大國在CES新創區 Eureka Park成立國家館已是近年潮流，此次台灣國家館規模排名僅次於荷蘭及法國，位居第三。