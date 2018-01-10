親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

另類燈會推廣影片配樂竟是佛經 網：我到底看了什麼

科技部率新創團隊前進CES 台灣館開幕

2018-01-10 21:12經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

為帶領台灣新創團隊拓展國際商機，科技部首度率團在美國消費性電子展（CES）的新創區成立台灣國家館，帶領32家新創團隊參展，其中麗暘科技的Robelf家用型機器人，已獲得CES 2018機器人/無人載具組創新獎，先聲奪人，吸引投資者目光。

台灣國家館美國時間9日在CES舉行開幕典禮，由科技部次長許有進主持，許有進表示，台灣是個小國，但有很好的科技基礎，所以要主動往外走，與世界接軌，在CES這樣的國際展覽，這些新創團隊可以接觸到創投業者或投資者，也可以尋求與其他國際團隊的合作機會。各新創大國在CES新創區 Eureka Park成立國家館已是近年潮流，此次台灣國家館規模排名僅次於荷蘭及法國，位居第三。

科技部表示，臺灣首次CES代表隊經過科技部、CES大會及臺灣矽谷創業家協會3階段評選後，嚴選出32個新創團隊，聚焦於智慧醫療科技、AR/VR、人工智慧、穿戴裝置及物聯網等5大領域。其中麗暘科技的Robelf家用型低成本機器人，已獲得CES 2018機器人/無人載具組創新獎；巨量移動所開發的即時追蹤心臟感測裝置，可精準測量血管硬化與血管阻塞的位置，提供心臟科醫師更精準正確的判斷，在32個團隊中被臺灣矽谷創業家協會評審擇定為第一，在展館中吸引許多參觀者駐足詢問。

科技部次長許有進。 記者何佩儒／攝影
科技部次長許有進。 記者何佩儒／攝影
分享

CES機器人科技部
小編拜託不想宣傳…………，因為_____________機票想要留著自己去

相關新聞

電信三雄去年EPS出爐 台灣大6度奪冠

2018-01-10 22:31

宏碁VR應用 巴拉圭議長來台體驗

2018-01-10 21:10

童子賢：產品出狀況人工查8天 AI只花3分鐘

2018-01-10 19:51

微軟AI研發中心看上台灣 3大原因促成

2018-01-10 19:35

iPhone助攻 緯創去年營收創新高

2018-01-10 18:41

微軟宣布在台成立AI研發中心

2018-01-10 17:23

太陽能電池模組防衛調查 印度擬徵臨時稅

2018-01-10 15:12

微軟AI研發中心在台成立 2年內投資10億

2018-01-10 15:11

迎戰資安 晶睿與趨勢合組策略聯盟

2018-01-10 14:56

阿里巴巴AI實驗室 與聯發科展開策略聯盟

2018-01-10 14:46

鴻海發3,000萬元獎學金 郭台銘將親自頒獎

2018-01-10 14:45

佳穎汽車本業看增逾2成 獲利看倍增

2018-01-10 14:02

AI完全實現 童子賢：可能發生破壞式創新

2018-01-10 13:38

鴻海攻智慧電視盒 這3大時段最吸睛

2018-01-10 13:03

晶電新事業靜待下半年 外資重申中立評等

2018-01-10 13:00

聯發科佈局智慧終端獲重大突破 與阿里簽下策略合作

2018-01-10 11:55

阿里巴巴AI實驗室宣布 與聯發科技策略合作

2018-01-10 11:16

廣華去年營收年增近5% 切入歐美品牌

2018-01-10 11:02

景碩吃蘋果恐落空 外資目標價下探53.5元

2018-01-10 10:47

聯廣上月營收2.44億 去年單月新高

2018-01-10 09:43

麗清去年12月Q4和全年 營收衝新高

2018-01-10 09:42

聯發科報喜 無線方案獲華碩友訊訂單

2018-01-10 09:06

揚明光去年12月合併營收月增8.54%

2018-01-10 09:06

中光電去年第4季營收季增8.4% 近兩年新高

2018-01-10 08:29

3D感測紅火 台廠接單看增

2018-01-10 05:04

Micro LED應用廣 商機將爆發

2018-01-10 04:53

資策會揪研華 強攻物聯網

2018-01-10 00:38

夏普量產OLED 帆宣樂

2018-01-10 00:34

夏普工匠精神 圓郭董面板夢

2018-01-10 00:34

夏普OLED將量產 擴大鴻海搶蘋單優勢

2018-01-10 00:31

貿協率團赴美 CES設立台灣精品館

2018-01-09 21:07
看更多

熱門文章

童子賢：得AI者，得天下！

2018-01-10 15:50

Micro LED應用廣 商機將爆發

2018-01-10 04:53

夏普OLED將量產 擴大鴻海搶蘋單優勢

2018-01-10 00:31

2018亞洲真正的黑天鵝：中國、北韓

2018-01-10 11:56

3D感測紅火 台廠接單看增

2018-01-10 05:04

調查顯示：95%台灣退休族 後悔沒存更多錢

2018-01-10 17:57

富邦、國泰金 去年賺逾500億

2018-01-10 00:46

賴揆下令 全力衝行動支付

2018-01-10 01:08

央行副總裁：評估發行法定虛擬通貨可能

2018-01-10 16:18

房屋分段贈子女 用兩年免稅額度聰明節稅

2018-01-10 14:38

剩餘財產未移轉配偶 被盯上

2018-01-10 01:12

行政院長賴清德：要用科技解決少子化的問題

2018-01-10 13:22

名家瞭望／政策清算年…全球央行該醒了

2018-01-10 03:37

星巴克線上抽買一送一 網友狂喜：中獎率超高！

2018-01-10 16:30

台塑四寶去年獲利2372億創新高 員工年終高達6個月

2018-01-10 16:10

星巴克線上抽買一送一 網友狂喜：中獎率超高！

2018-01-10 16:30

買了房屋馬上賣是什麼心態？網友神回覆

2018-01-10 10:00

雙子星3月招商 五組人馬有興趣

2018-01-10 00:46

2017年捷運宅交易王爆冷 房仲：屋主要小心

2018-01-10 10:28

夏普工匠精神 圓郭董面板夢

2018-01-10 00:34

台積電去年營收9,774.47億元 年增3.1%

2018-01-10 13:58

微軟宣布在台成立AI研發中心

2018-01-10 17:23

夏普量產OLED 帆宣樂

2018-01-10 00:34

中部企業搶才 釋1.1萬職缺

2018-01-10 05:01

小店參與嗶經濟 享三年優稅

2018-01-10 01:08

6大壽險去年賺1166億 台壽首贏中壽

2018-01-10 21:21

台塑四寶公布去年全年財報

2018-01-10 06:10

台幣強勢 國銀大推外幣優存

2018-01-10 00:52

勞基法三讀通過 台塑：影響不大、調度上更有彈性

2018-01-10 18:26

攝氏10度以下連續10小時 啟動石斑魚保險理賠

2018-01-10 11:58

全球化台灣該如何做？朱敬一：面對它、接受它、處理它

2018-01-10 13:05

資策會揪研華 強攻物聯網

2018-01-10 00:38

微軟AI研發中心看上台灣 3大原因促成

2018-01-10 19:35

當沖降稅延7年？ 財部打回票：最多延2年

2018-01-09 23:02

日月光集團聯貸198億 拍板

2018-01-10 00:52

慶富案六個苦主 獲利倒退嚕

2018-01-10 00:46

央行副總裁楊金龍：比特幣不影響央行貨幣政策

2018-01-10 16:28

聯發科佈局智慧終端獲重大突破 與阿里簽下策略合作

2018-01-10 11:55

童子賢：產品出狀況人工查8天 AI只花3分鐘

2018-01-10 19:51

景碩吃蘋果恐落空 外資目標價下探53.5元

2018-01-10 10:47
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top