中光電去年第4季營收季增8.4% 近兩年新高

2018-01-10 08:29 中央社 台北10日電



中強光電公布2017年12月自結合併營收約新台幣51.17億元，較11月略減0.5%，去年第4季合併營收150.55億元，較第3季成長8.4%，並創近兩年新高。

中光電統計，2017年全年合併營收為531.05億元，較2016年減少約6.9%。

中光電指出，影像產品事業群在嵌入式高端投影應用方案等產品出貨增加帶動下，12月出貨量達14.6萬多台，較11月成長16%；12月合併營收約19.29億元，較11月成長2%。

中光電說明，由於家庭無屏激光電視、教育和嵌入式高階投影應用方案等產品需求穩健，帶動第4季影像產品出貨量達38萬多台，營收約53.81億元，分別較第3季大幅成長15%及13%。

中光電統計2017年影像產品全年出貨量約133.3萬多台，營收達177.56億元，分別較2016年成長9%及5%。預估影像產品2018年1月受12月基期較高影響，出貨量將較2017年12月減約兩成。

中光電表示，節能產品12月合併營收約25.43億元，較11月略減0.5%，其中背光模組營收約8.06億元，較11月減少6%；設計代工（ODM）及系統解決方案產品則在筆電應用產品營收成長帶動下，營收達17.37億元，較11月增加2%。12月整體節能產品出貨量約376萬片（台），較11月減少4.8%。

中光電表示，第4季節能產品營收約75.41億元，出貨量達1142萬片（台），分別較第3季衰退1%及11%。累計2017年節能產品營收約288.91億元，整體出貨量約4790萬片（台），分別較2016年減少14.7%及16.5%。展望2018年1月，預期整體出貨量將微幅成長。