推動生醫產業 科技部4大行動方向著手

2018-01-07 18:49 中央社 台北7日電



科技部今天表示，推動生醫產業發展是政府重要計畫，科技部從完整生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源、推動特色重點產業等4大行動方向著手。

行政院推動「生醫產業創新推動方案」，由科技部擔任主辦部會，協同經濟部、衛福部、國發會等相關部會積極規劃推動，科技部為落實方案推動效能、發揮專案管理及政府智庫角色，設立「生醫產業創新推動方案執行中心」。

科技部今天發布新聞稿指出，從完整生態體系、整合創新聚落、連結國際市場資源、推動特色重點產業等4大行動方向著手推動；完整生態體系部分，目前已完成「科技基本法」、「生技新藥發展條例」修訂，從創新源頭銜接產業發展，也將銜接科技事業審定與上市櫃審議，協助具良好公司治理實務的生醫企業順利上市籌資。

科技部指出，運用台灣史丹福計畫及前瞻基礎建設等人才培育機制，加速學研醫人才迅速貢獻於生醫企業新創及茁壯；其中，以台灣史丹福計畫為例，開辦至今，共吸引43名醫師與博士接受訓練，新創了18家醫療器材公司，帶動35億資本市場的投入，包含一家興櫃公司。

整合創新聚落部分，科技部串接從北到南的特色聚落，使台灣成為生醫廊帶，包括串連醫療與區域產業的「南港新藥研發聚落」、結合學研及產業的「新竹生醫創新醫材聚落」、搭配中南部產業優勢所發展的「特色醫材聚落」、與發展利基藥品促成傳統製藥廠升級的「學名藥特色聚落」等。

連結國際市場資源部分，科技部指出，推動國際策略聯盟，開拓國際市場，像是近期成立的「台灣醫藥品聯盟」，囊括包含生產生物製劑、鼻噴劑、針劑、眼用製劑、高藥理活性製劑等高門檻藥品，至今已推動國際參展6場次，共促成數百萬美元國際訂單。

推動特色重點產業部分，科技部針對民眾健康所需，提出「發展利基精準醫學」、「發展國際級特色診所聚落」及「推動健康福祉產業」3項重點，來發展利基精準醫學新興醫療服務模式，建立尖端醫學專業場域，導引醫療服務與周邊支持性產業發展。