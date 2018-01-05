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比特幣挖礦商機 創意12月營收歷史次高

2018-01-05 17:42經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

IC設計服務商創意（3443）去年在受到客戶委託設計（NRE）業務大幅成長，再加...
IC設計服務商創意（3443）去年在受到客戶委託設計（NRE）業務大幅成長，再加上比特幣帶動挖礦機專用ASIC（特殊應用IC）出貨強勁，去年12月營收交出12.3億元成績，仍是歷史次高水準。歐新社
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IC設計服務商創意（3443）去年在受到客戶委託設計（NRE）業務大幅成長，再加上比特幣帶動挖礦機專用ASIC（特殊應用IC）出貨強勁，去年12月營收交出12.3億元成績，仍是歷史次高水準。

創意去年12月營收12.3億元，較上月微幅下滑0.8%，不過年成長仍有7.72%，雖然已是12月，但單月營收仍是歷史次高表現，業績表現淡季不淡，累計去年全年營收為121.6億元，年成長率達到30.89%。

創意去年全年營收開出佳績，主要是受到客戶委託設計（NRE）業務大幅成長，再加上比特幣帶動的16奈米比特幣挖礦機專用ASIC（特殊應用IC）出貨強勁，使得今年以來，創意業績表現亮眼，多數電子廠第4季已步入全年淡季，不過，創意在該二項接單表現仍佳之下，第4季業績仍可望持續攀升，國內投顧研究報告估計，創意第4季有機會再寫歷史新高。

創意第4季業績亮眼，主要由於NRE比重持續拉高，由於該項業務，在創意接單中，毛利率表現也相對較佳，有利提升第4季獲利，因此法人樂觀看待創意第4季獲利也將持續成長。

創意目前是市場上主要的比特幣挖礦ASIC供應商，加上有台積電先進製程奧援，市場今年以來就將該股視為比特幣概念股，近期比特幣先重挫再強力反彈，也讓創意股價出現大幅震盪。

市場原本看好創意今年可望爭取更多7奈米NRE案及ASIC訂單，但隨著比特幣價格不穩定，未來挖礦需求恐仍需進一步觀察，不過，公司方面，多次表示，雖然比特幣市場需求確實對今年業績有貢獻，但由於後市掌握不易，公司向以來以保守看待。

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