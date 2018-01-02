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華碩校園CEO計畫 獲北市府第一屆「菁業獎」

2018-01-02 15:43經濟日報 記者曾仁凱╱即時報導

華碩（2357）的「校園傑出經理人（Campus Executive Officer）實習計畫」，去年起首度與台北市就業服務處台北青年職涯發展中心（TYS）合作，於就業服務處實習博覽會、線上實習平台提供許多在學實習和青年就業機會，為青年職場能力培育與就業力提升獻盡心力，今天獲得台北市政府頒發第一屆「菁業獎」。

華碩人資長吳崇文今天代表出席頒獎典禮，他表示，華碩早從2005年就投入青年人才培育計畫，希望在學生能提前汲取寶貴的職場經驗，同時還特別導入『導師制度』，盼協助每位校園CEO更快適應環境步入軌道，並透過實際參與導師日常工作等實務經驗，累積豐富產業知識，探索自我興趣、潛力；未來華碩也將持續藉此計畫推廣職場體驗實習，讓更多學子們在真正進入社會前，就具備成為獨當一面社會新鮮人的良好競爭力。

華碩「校園CEO實習計畫」最早從亞洲地區出發，現已遍布全球，計畫宗旨以提供在校學生企業學習機會，使其能提早體驗職場，實際參與企業內部業務與行銷工作，同時還能與全台校園菁英互動與合作，及早儲備職場經驗、提升個人競爭力。

華碩每年「校園CEO實習計畫」平均收到近千份履歷，經一連串面試與甄選，最終會有數十位在學生展開進行為期一年的實習，工作內容涵蓋「行銷」、「業務」、「美術設計」與「社群行銷」等，透過實際專案操作，學生不僅可將所學應用於職場，也能提早熟悉職場文化、累積實戰經驗。計畫推出至今，已有超過千位學生完成結訓，同時還有不少優秀學員畢業後直接申請進入華碩任職，無縫銜接職場。

華碩校園CEO計畫，獲頒北市府第一屆「菁業獎」。（圖／華碩提供）
華碩校園CEO計畫，獲頒北市府第一屆「菁業獎」。（圖／華碩提供）
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職場實習華碩

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