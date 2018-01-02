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華為威脅蘋果 搶當手機二哥

2018-01-02 03:29經濟日報 記者何佩儒／台北報導

全球第三大智慧手機華為公布，2017年手機出貨量1.53億支，創新高，年增逾10%，全球市占達一成以上，直逼蘋果。華為今年持續擴大版圖，全球智慧手機二哥爭奪戰一觸即發，並牽動相關供應鏈動態。

其中，台積電通吃蘋果與華為處理器代工訂單，無論誰拿下智慧手機二哥，台積電都是贏家；股王大立光雖來向來被歸為蘋概股指標，但供應華為量也不小；此外，矽品、京元電是華為處理器晶片封測協力廠，也將隨華為出貨放大而受惠。不過，太過仰賴蘋果的印刷電路板等次族群個別廠商，則可能受影響。

業界認為，蘋果近年新機遭批評創新不若以往，華為卻同步在歐洲與新興市場奪得更高的市占，隨著華為氣勢強勁，引爆全球手機二哥爭奪戰，並將牽動相關供應鏈消長，值得關注。

華為智慧手機出貨在2015年首度突破1億支後，2016年成長至1.39億支。華為輪值CEO胡厚崑在新年獻辭中表示，2017年華為以「華為」及「榮耀」雙品牌並進，用戶忠誠度提升，帶動市場規模成長，全年手機出貨量達1.53億支，全球市占突破一成，穩居全球第三，並在中國市場保持領先。

胡厚崑強調，華為未來將持續在人工智慧（AI）、擴增實境（AR）等領域積極創新，引領產業發展。

根據市調機構IDC統計，華為去年第3季全球智慧手機市占率為10.5%，僅落後蘋果的12.5%約2個百分點，至於冠軍仍是三星，以22.3%的市占傲視群雄。

雖蘋果去年第4季有iPhone X新機助陣，市占將出現提升，不過華為步步進逼，加上全球占比達到指標性的兩位數，已讓蘋果如芒刺在背。業者分析，華為手機出貨持續成長的主因，除了守穩在大陸手機市場的占有率，另位於全球的研發與設計中心，持續投入新技術開發，使得華為在歐洲市場的市占持續提升。由於華為也是大型電信設備廠，掌握5G關鍵技術，並有自行開發手機晶片的能力，讓華為在面對三星、蘋果兩大手機廠時，顯得信心滿滿。

面對華為來勢洶洶，蘋果積極備戰，除積極耕耘大陸，新iPhone也從每年出一款、增加到兩款，去年更達到三款，加上舊機型持續在架上銷售，也讓產品價格帶更形完整；同時，蘋果也積極針對舊機型降價，藉此拓展新興市場。

華為智慧手機蘋果

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