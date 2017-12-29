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蘋果電池門事件挨轟 更換電池費用大降1700元表歉意

2017-12-29 13:19經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

蘋果大降已過保固的iPhone電池更換費用，對用戶表達歉意。 美聯社
蘋果大降已過保固的iPhone電池更換費用，對用戶表達歉意。 美聯社
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蘋果電池門事件最近沸沸揚揚，對於此事，蘋果今天凌晨發表公開信道歉了，蘋果表示，「我們知道有些顧客因此對Apple表示失望，我們在此表達誠摯歉意」，蘋果也宣布，自2018年1月下旬開始到12月，將調降已過保固的電池更換費用，由先前的2,590元調降到890元，降幅為1,700元，iPhone 6以後機種適用，並將於明年初釋出iOS軟體更新，讓使用者了解電池使用情況。

蘋果每年都會推出新版本系統，許多人都不喜歡升級，但為了使用新功能，如Apple Pay等，許多用戶不得已，只好配合升級，但大家都知道，升級之後，手機效能明顯變差。

Geekbench創辦人波爾（John Poole）近期也提出質疑，蘋果降低了部分舊款iPhone系統運作；蘋果甚至發出官方聲明指出，為了讓手機鋰電池在長久使用、低溫、低電量的前提下還能擁有好的使用者體驗，針對舊款手機做出調整，包括電池掉電嚴重的iPhone 6、iPhone 6s、iPhone SE等，此舉是為了保護手機，以免因為意外關機而造成破壞。

很顯然地，蘋果前陣子針對電池門事件提出的回應不僅沒有滅火，還造成更大的反彈聲浪，根據統計，美國各地聯邦法院已經受理了至少8起果粉訴訟案，其中一起訴訟案賠償金更將高達9,990億美元。

究竟果粉為了什麼訴訟呢？外媒整理出讓果粉氣到要提告的三大理由，第一，蘋果並未告知使用者利用降低處理器性能的方式，來延長電池使用壽命；第二，讓使用者以為自己手機變慢了，就必須去買新款iPhone手機；第三，iOS更新之前，並未告知用戶說明該更新會降低效能，也沒有提醒用戶避免被降速的方式，更新後被迫使用這種莫名其妙的新系統機制。

蘋果在今天最新聲明表示，「我們從未、也絕對不會以任何方式，故意縮短任何Apple產品使用年限，或故意降低產品使用體驗來促使顧客升級產品。一直以來，我們的目標就是要創造顧客喜愛的產品，讓iPhone使用年限盡可能延長。」蘋果也在今天凌晨這份聲明裡面公布電池技術相關文件。

蘋果今天釋出聲明後，許多果粉鬆了一口氣，尤其iPhone 6機種以後的果粉歡天喜地，消費者表示，「iPhone 6更新系統之後，早上才充飽100%電力出門，中午使用量可能就剩不到30%，現在出門包包裡一定要多放行動電源，不然手機一下子就沒電」；另外，也有消費者說，「以前蘋果電池貴得要命，又不想換一般市面上副廠牌的電池，為了省錢，只好每天帶兩顆行動電源出門，蘋果降低電池更換價格後，一定會立刻去換」。

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