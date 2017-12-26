三貝德26日晚間公告 決議成立新公司

2017-12-26 22:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何秀玲 ╱即時報導



教育股三貝德（8489）今（26）日晚間發出兩個公告，公司董事會決議通過擬透過子公司與第三方成立新公司，公司名暫定為「學一翔宇教育股份有限公司」；另外也同樣透過子公司與第三方成立新公司，公司名則暫定為「李揚教育股份有限公司」。

三貝德今日股價最高來到307元，但最後以283元作收，下跌16元。

三貝德今年起正式開創嶄新的K12教育O2O商業模式，在數位學習產品之外加入實體補習班就讀、家教平台媒合、直播課程收視等產品，也站穩K12數位學習產品龍頭地位、拉開與競爭對手的差距。