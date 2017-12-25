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昆山限排要大量企業停產 暫緩實施

2017-12-25 22:37經濟日報 記者杜宗熹╱即時報導

業界傳出，大陸昆山官方以限制排汙為由，行文要求吳淞江等流域區域工業全面緊急停產通知，25日起生效，由於影響層面甚大，昆山市官方25日晚間緊急開會決定暫緩實施，當地約270家企業鬆口氣。

網路近期流傳一份署名「昆山市兩減六治三提升專項行動領導小組辦公室」的文件指出，由於昆山境內部分區域的水質非常差，無法達到大陸中央和江蘇省的考核要求，為了明年能讓水質達標，昆山官方行文要求當地廠商從25日起，自明年1月10日限制排放汙水，全面停產以改善水質。

相關消息在市場掀起熱議，市場並直接點名台郡嘉聯益、定穎、滬士電子等PCB廠受影響。台郡今天晚間強調，該公司主要濕製程生產以台灣高雄為主，昆山廠區為後段模組作業，並無大量用水或導致排汙的問題，當地廠區未停工、營運不受影響；嘉聯益則說，昆山廠未停工。

記者先前從台商處取得的文件顯示，雖然受影響的範圍並非昆山市全境，但包含昆山開發區、昆山高新區、花橋經濟開發區、張浦鎮、周市鎮、陸家鎮、巴城鎮、千燈鎮、淀山湖鎮等多個區域，包括遭點名的台郡、嘉聯益之外，鴻海、日月光等知名大廠也在當地有工廠，若相關政策實施，總計約270家廠商受到影響，範圍相當大。

由於影響層面過大，昆山市官方今天晚間緊急開會決定暫緩實施這項規定，當地約270家企業鬆口氣。

嘉聯益台郡開發區
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