金融業10月獲利幾乎全靠銀行獨撐。據金管會統計，10月金融三業稅前盈餘682億元、月減32.7%，連兩個月衰退，寫今年單月次低；其中保險業由盈轉虧、券商獲利腰斬，唯獨銀行逆勢成長，包辦近九成獲利。

銀行業10月賺611.7億元、月增7.5%，主要受惠儲匯業務虧轉盈及在台外銀獲利成長。銀行局主秘陳家珍說，10月新台幣貶值，帶動儲匯投資及其他淨收益增加。

不過，最大獲利主力的本國銀行，10月僅賺543.1億元、月減0.4%，已連三個月走低，主因放款規模擴大，須增提備抵呆帳，壓抑單月獲利。

證期投信業10月賺165億元、月減近四成，又以券商獲利腰斬至99.5億元衰退最深。證期局副局長黃仲豪說，10月股市下跌天數較多，使券商自營操作績效轉差。

值得注意的是，股市震盪反而讓期貨商受惠，10月獲利18億元、月增61%，寫近四個月高點；投信業則受自營部位影響，獲利降至47.7億元、月減13.6%。

保險業成為10月獲利最大拖累，產壽險合計虧損95億元，其中壽險業慘虧112億元，寫史上最慘十月。