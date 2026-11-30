利率變動型保單買氣衰退，10月單月銷售跌破200億元大關。據統計，今年10月利變型壽險及利變型年金新契約保費合計約192.9億元，月減11.2%、年減7.4%；累計前十月利變型保單新契約保費約2,352.5億元，較去年同期2,749.7億元，年減14.4%。業者依近期銷售動能推估，今年全年利變型商品銷售恐失守3,000億元大關。

觀察今年利變型保單銷售走勢，1月新契約保費一度高達387.2億元，4月降至204.4億元，5月微升至207.5億元，6月回升至289.4億元，但7、8月連續兩個月下滑，分別降至219億元及212.1億元，9月小幅回升至217.3億元，10月再降至192.9億元。

進一步拆解商品結構，今年10月利變型壽險新契約保費191.5億元，月減11.2%、年減6.4%；前十月累計2,330.8億元，較去年同期2,701.8億元，年減13.7%。利變型年金買氣更為低迷，10月新契約保費僅1.4億元，年減逾六成；前十月累計21.7億元，大減逾五成。

去年全年利變型保單新契約保費達3,231.1億元、年增5.5%，今年前十月則僅達去年全年銷售規模的72.8%。若今年全年要守住3,000億元大關，最後兩個月須合計賣出647.5億元，平均每月須超過300億元，遠高於近四個月約210億元的平均銷售水準，挑戰相當大。

壽險業者分析，今年國內外股市行情熱絡，保戶參與資本市場意願提高，資金轉向投資型及分紅保單，對過去長年扮演壽險業銷售主力的利變型商品形成排擠。儘管今年部分壽險公司陸續調升美元及新台幣利變型保單宣告利率，積極搶攻商機，但仍難抵銷資金配置偏好改變帶來的影響。

此外，隨壽險業今年正式接軌IFRS 17及新一代清償能力制度，業者積極推動合約服務邊際（CSM）較高、資本效率較佳的保障型及期繳型商品，商品銷售策略調整，也成為影響利變型保單銷售表現的因素之一。

不過，業者認為，利變型商品仍具穩健資產累積、多元貨幣配置及壽險保障等功能，對有退休規劃、財富傳承及美元資產配置需求的保戶仍具吸引力，若後續股市震盪加劇、保戶風險偏好下降，利變型商品仍有機會重新吸引資金回流。