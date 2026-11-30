近年銀行財富管理業務高速成長，今年前三季在高基期基礎下依舊穩健正成長，儘管第3季後受到全球資本市場波動影響，使得部分保險及信託手續費收入不如上半年表現亮眼，但公股銀行指出，全年整體財富管理業務仍相當強勁，預期全年仍可維持雙位數成長動能，將持續聚焦高資產業務及亞灣業務。

展望2027年，財管手收依舊正面看待，目標也同樣朝向雙位數成長。

華南銀行指出，以財富管理業務而言，仍將以投資類及保險類商品做為推展的雙主軸，持續引進優質商品，並加強亞灣業務及數位通路的差異化服務，以擴大客群基礎、帶動手續費成長。

第一銀行也指出，財富管理業務持續推展高資產業務及亞灣業務，包括倫巴底貸款（Lombard Lending）、保費融資及家族辦公室等業務，對於2027年的財富管理手續費收入展望仍相當正向，以年成長15%為目標。

兆豐銀行則指出，前三季財富管理的收入結構中，投資商品、保險及保管分別為52%、31%及17%，其中債券商品年增率逾6成，表現最佳；在股市面臨回檔的情況下，可引導資金轉向固定收益及保險商品等，以維持收入成長。

彰銀表示，目前客戶的資產配置需求仍屬穩健，保險、基金、信託等業務持續成長，預期全年財管手續費收入將維持成長，持續挹注手續費淨收益及獲利貢獻。