各家公股銀行今年前三季手續費淨收益普遍都有雙位數成長的亮眼表現，其中，財富管理淨手收已成為重要的貢獻來源。以手續費淨收益的絕對金額來看，包括華南銀行、第一銀行前三季已突破百億元大關；合庫銀行92.5億元緊追在後，兆豐銀行、彰銀也分別有79.7億元及73.9億元。

根據公股銀行第三季財報揭露手續費淨收益表現，其中，華南銀行前三季手續費淨收益達138.3億元，穩居冠軍；第一銀行手續費淨收益119.8億元居次，接著依序是合庫銀行92.5億元、兆豐銀行79.7億元、彰化銀行73.9億元、台灣企銀56.7億元、臺銀38.2億元、土銀27.1億元。

若與去年同期相比，彰銀以年增率達33.8%為公股銀之冠，其次是華南銀年增28.8%，一銀、兆豐銀年增率也雙雙超過20%；另外，合庫銀年增17.7%、臺銀年增16.4%、土銀年增9.4%，台企銀則年增3.4%。

華南銀行表示，今年前三季財富管理淨手收突破百億元大關、達110.2億元，年增34%，已占整體手續費淨收益達八成，主要受惠於基金、保險與外國債（含境外結構型商品）銷售動能強勁，推升整體手續費淨收益來到138.3億元，年成長28%；高資產客戶數逾3,700戶、年成長83%，資產管理規模（AUM）逾3,000億元、年成長77%。

第一銀行也表示，今年來因資本市場熱絡，帶動財富管理手續費較去年同期上揚30.8%，尤其前三季財富管理手收已貢獻淨手續費達七成，使淨手收年增率逾兩成。

兆豐銀行則指出，今年前三季手續費淨收益當中，其中財富管理淨手收42.5億元、年增34%，占整體手續費淨收益來到53%，成為最主要的貢獻來源；截至9月底，高資產客戶為2,403戶，管理資產規模（AUM）達2,845億元、AUM年增20%，預估全年高資產客戶數及AUM將年增15%以上，預估2027年有望維持10%以上的動能。

兆豐銀行也表示，在財管業務的帶動下，預估全年手續費淨收益將較去年維持雙位數以上的成長；展望2027年，目標則比2026年再創雙位數以上成長。