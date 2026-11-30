中央銀行不動產信用管制措施第4季是否進一步鬆綁？市場關注焦點逐漸從第二戶購屋貸款成數，轉向寬限期及建商融資限制。

央行今年9月18日起，已將自然人第二戶購屋貸款成數由六成提高至七成，並放寬購地貸款相關規定，但其他信用管制措施大多維持不變。若未來房市交易持續降溫，是否進一步針對自住換屋族、建商餘屋及土地開發融資採取差別化管理，成為此階段政策觀察重點。

目前央行不動產信用管制涵蓋公司法人購置住宅、高價住宅、自然人名下有房者第一戶、第二戶及第三戶以上購屋貸款，以及餘屋貸款、購地貸款與工業區閒置土地抵押貸款等項目。其中，公司法人購屋貸款成數維持三成且無寬限期；自然人購置高價住宅貸款同樣限制三成、無寬限期；名下已有房屋者的第1戶購屋貸款亦維持無寬限期。

至於自然人第二戶購屋貸款，已由原本六成提高至七成，但仍不得有寬限期。市場人士認為，若央行未來還有進一步鬆綁空間，第二戶房貸可能是優先檢討項目，不一定繼續提高貸款成數，而是針對有實際自住及換屋需求的民眾，考慮開放六個月至一年的有限度寬限期，減輕換屋期間同時背負兩筆房貸的資金壓力。

另一個值得關注的項目是建商餘屋貸款，目前貸款成數限制為三成。