央行最新統計顯示，10月底全體銀行不動產貸款集中度降至33.73%，跌破34%，較2024年6月底37.61%的近期高點，大幅下降3.88個百分點，續創逾20年新低。市場關注，央行12月17日將召開第4季理監事會，央行屆時是否進一步放寬選擇性信用管制。

值得注意的是，不動產貸款集中度跌破34%之際，永慶房產集團最新調查也顯示，53%受訪者認為未來一年是最佳購屋時機，創下2025年以來新高，顯示房市買氣可能正在醞釀反轉。

目前市場認為，有利央行信用管制放寬的因素包括，一、不動產貸款集中度跌破34%。二、外資大賣台股，熱錢流出。不利放寬的因素則是央行理事仍有偏「鷹」的主張。

央行第3季理監事會議決議，自9月18日起將自然人第二戶購屋貸款成數上限由六成提高至七成。從會議紀錄揭露的理事討論內容來看，多數理事認為，選擇性信用管制已逐步發揮效果，不動產貸款集中度持續下降，適度提高第2戶房貸成數一成，有助回應民眾購屋需求，但仍須密切觀察市場變化。

也有理事指出，市場預期心理是影響房市的重要因素，雖然前一次提高貸款成數對房市影響不大，但9月再度放寬一成，仍須留意市場反應。若民眾對房價預期轉為樂觀，購屋需求可能重新升溫，央行不排除再次緊縮信用管制，以維持房市「量縮、價盤整」的政策目標。

而永慶房屋最新調查進一步發現，受到通膨預期及股市表現影響，41%受訪者表示，可能考慮將部分股市資金轉往房市，顯示股市累積的資金可能成為房市潛在買盤。不過，房貸緊縮、通膨及新房市政策，仍是消費者關注的三大因素，反映購屋信心回升不代表民眾已全面恢復進場意願。

銀行業者表示，不動產貸款集中度主要反映銀行信用資源配置情況，並非房價漲跌的直接指標。即使集中度下降，也不代表銀行不動產授信風險完全解除，資金供給對房市的影響，仍須綜合利率、貸款成數、銀行授信條件，以及買賣雙方對房價的預期判斷。