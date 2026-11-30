高齡骨折保障需求浮現。據南山統計，65歲以上保戶骨折理賠逾8億元，居高齡醫療理賠之首，但保障卻偏低。南山推出最高80歲可投保、骨折保障到90歲的終身傷害險，市場反應熱烈，61至80歲投保件數占逾75%。

南山統計，去年65歲以上保戶骨折醫療理賠逾1萬件，理賠人數占各年齡層骨折理賠總人數約四分之一，是24歲以下保戶的兩倍。但75歲以上保戶單次骨折平均保障僅約8萬元，為各年齡層最低。

南山人壽營運行政資深副總經理李淑娟指出，一年期骨折險大多僅續保至75歲，形成高齡保障缺口，南山因此推出「長享平安終身傷害保險」（SUPA），鎖定50歲以上族群。

該保單繳費20年期投保年齡為50至70歲，10年期投保年齡則為50至80歲。以保額100萬元為例，50歲男性繳費20年，年繳保費約1.8萬元，相當於每天50元。

該保單涵蓋三大保障面向。一是意外骨折保障至90歲的保單年度末，依22項骨折部位及三種骨折類型，同一事故骨折保險金最高給付2萬至35萬元，另加給10%骨折關懷保險金。

二是意外身故及一至六級失能保障至100歲的保單年度末，另有失能豁免保費及心理關懷保障，特定交通及天然災害事故另加給0.5倍保險金。

三是意外醫療保障，以百萬元保額計，意外住院日額為2,000元。

南山理賠數據也顯示，45歲是骨折原因的分水嶺，44歲以下以交通事故居首，45歲以上則以跌倒為主。

65歲以上保戶常見骨折部位前三大為橈骨、肋骨及腰椎，常見骨折部位平均住院五至八天不等。

李淑娟指出，高齡骨折除可能有醫材自費支出，出院後還須看護及復健，若照護不佳，恐二度骨折或長期臥床。

為減輕出院後照護負擔，南山正規劃居家清潔服務。依規劃，投保南山健康暨意外個人險、年滿50歲的被保險人，若符合骨折理賠或住院達五天（含）以上，可申請一次居家清潔服務。