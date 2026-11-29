安聯人壽友善職場再進化，讓性別平權從理念落實於企業日常，日前於臺北市政府勞動局舉辦之「職場性別平權認證表揚活動」接受表揚，不僅蟬聯臺北市職場性別平權認證「金質獎」，且首度申請即獲得臺北市職場性別平權認證「創意獎」，此雙料殊榮肯定了安聯人壽長期的持續努力，並彰顯了公司在性別平權、消弭薪資差距、領導階層平衡、LGBTQ+友善、工作與家庭平衡、友善孕育、職場安全等各面向成績斐然的卓越表現。

2026-11-29 13:46