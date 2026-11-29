金融業今年狂賺逾兆元，年底卻遇股市逆風。據金管會統計，前十月金融三業稅前盈餘1兆3,397億元、續寫同期新高，但年增率已連五個月收斂至59%，11月台股又重挫逾一成，年底獲利再添變數。

法人認為，今年前十月獲利雖已超越2024年全年兆元高峰，但11月獲利恐再探低，若12月股債市未能回穩，全年獲利不僅難再大幅推高，甚至可能回吐前十月累積的部分獲利。

事實上，金融業下半年賺錢速度已明顯放慢。上半年平均每月大賺1,507億元，7至10月已降至1,088億元、縮水近三成，凸顯資本市場震盪對金融業獲利的衝擊。

從獲利結構來看，前十月銀行業貢獻占比攀升至49%、逼近五成，保險業則降到29%是今年來最低，證期投信業維持22%。資本市場震盪下，銀行撐盤角色愈來愈吃重。

三大業別中，銀行、證期投信業均已提前改寫歷年全年獲利紀錄，唯獨保險業能否跟進，仍須看年底股債市表現。

銀行業前十月稅前盈餘6,558.6億元、年增20.1%，已超越2025年全年6,279億元歷史高峰；其中本國銀行賺5,942億元、年增17.2%，同創同期新高。

銀行局主秘陳家珍說，主要受惠放款與財富管理業務成長，推升利息及手續費淨收益，又以利息淨收益增加最多。

證期投信業前十月大賺2,956.7億元、年增1.3倍，其中券商就賺2,364.8億元，是最大獲利推手。

證期局副局長黃仲豪說，今年台股成交值較去年同期大增，帶動券商經紀、自營及承銷業務收入齊揚；期貨商受惠市場波動加劇，投信業則受惠資產管理規模擴大，推升基金經理費收入。

保險業前十月產壽險合計賺3,882億元，其中壽險業賺3,411億元。上半年受惠股市多頭行情及IFRS17上路後CSM穩定釋放，獲利大幅成長，但下半年投資收益壓力逐漸浮現。

展望11月，截至27日，台股已重挫13.06%，美國那斯達克與標普500指數也分別跌5.14%、3.73%，美債十年期殖利率則在4.94%高檔震盪。台美股市同步走弱，恐進一步侵蝕壽險投資收益，券商自營操作績效也將承壓。

法人說，金融業年底獲利消長，也攸關明年股利空間。銀行本業仍有放款成長支撐，相較之下，壽險、券商獲利更須看市場臉色，若年底獲利回吐，明年股利成長空間也可能受到壓抑。