連續兩年榮獲台北市「友善育兒事業獎」肯定的群益金融集團，積極貫徹ESG並響應政府「0到6歲國家一起養」與友善職場政策，11月22日在松山文創園區舉辦2026群益寶寶慶生會暨幸福親子日，邀請同仁攜子女及父母，三代同堂共襄盛舉，同時也開放鼓勵ㄧ般民眾參與。活動中群益推出兩項全新友善生育政策，大幅提升員工生育禮金最高至32,000元，以及首創「家庭添一寶，退休多一保」方案，凡員工任職後每生育一胎，公司即主動加碼退休金提繳1%，展現群益從育兒到退休全方位照顧員工的具體決心。

這次活動除邀請同仁攜帶3至10歲的子女，也邀請外公、外婆與爺爺、奶奶三代同堂共同出席，同時免費開放，鼓勵一般市民朋友報名參與。為了讓全台各地的群益同仁都能無後顧之憂地攜家帶眷參與這場盛會，群益金融集團更祭出貼心的交通補助，非雙北市的員工家庭搭乘高鐵往返均可實報實銷，單人最高補助達2,980元，每戶家庭最高可補助四名成人與兩名子女，同時針對參與同仁發放8小時加班補休，展現企業對員工與家庭的關懷與溫暖。

當天除了幫當月群益壽星寶寶慶生外，現場還規劃豐富多元的互動體驗與專屬福利，包含深受孩子喜愛的「小小職人」體驗課程，涵蓋英勇小警察、創意建築師及培養兒童正確金錢觀的理財小達人等關卡；值得一提的是，在理財小達人體驗區旁，集團更特別設置「群益開戶櫃台」，提供即時專業的金融服務，凡於活動現場完成開戶者，還可額外獲得限量驚喜大禮包。此外，現場還設有群益愛閱讀說故事專區、多項趣味遊園設施、免費點心兌換以及專業的全家福拍攝服務，為每個跨世代家庭紀錄溫馨動人的美好瞬間。

為了進一步強化對同仁家庭生育的支持，群益金融集團在會中發布兩項全新友善生育政策。首先是大幅升級生育禮金，凡員工於任職期間生育第一胎可領取8,000元、第二胎16,000元，第三胎以上提高至32,000元，在迎接新生命的第一時間給予最實質的祝福；同時首創「家庭添一寶，退休多一保」方案，預計自明年起，員工每生育一胎，公司即主動增加1%的退休金提繳，以服務20年計算，每胎相當於為員工額外累積約17萬元的退休保障。

群益金融集團長期深耕友善家庭與人本關懷，過去即推動多項優於法令的福利作為，包含率先實施12周娩假、五天給薪育嬰假、發放育兒關懷包且將受惠對象擴及準爸爸同仁，並提供包含心理諮詢與溝通輔導的員工協助方案（EAP）、每年吸引數千人參與的集團路跑家庭日、農曆春節提早放假、完善的母乳哺育設施以及兒童教育講座等，將ESG精神徹底融入職場文化。群益金融集團透過將當下的育兒支持延伸至未來的退休安全感，實踐「挺大家生、陪大家養」的承諾，再次為金融業界樹立了兼顧企業永續發展與員工家庭幸福的全新典範。