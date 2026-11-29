元大金控（2885）以永續發展作為企業經營重要核心，持續深化ESG各項作為，今（2026）年榮獲TCSA台灣企業永續獎「百大永續典範企業獎」及「永續報告獎白金級」，已連續八年獲獎。元大金控集團本屆總計斬獲11項大獎，展現永續治理、氣候行動、社會共融及永續金融推動成果，獲得各界高度肯定。

「TCSA台灣企業永續獎」由台灣永續能源研究基金會自2007年起舉辦，鼓勵企業提升ESG管理與強化治理資訊揭露，為國內具指標性的永續評比。

元大金控集團將永續發展融入企業文化中，並持續擴大對環境與社會具正面影響的金融商品與服務，今年啟動第三階段永續發展策略藍圖，在既有DREAM架構下新增「永續金融的支持力量」（Support），形成DREAMS六大策略。在環境面向，導入水資源壓力及毀林風險分析，將自然風險納入投融資決策；在社會面向，攔阻逾3,000件詐騙案，守護客戶資產超過7億元，並持續優化員工照護、鼓勵同仁考取永續金融證照、深耕偏鄉教育扶助。

元大證券以「投資先生」打造全民投資生態系，更是臺灣首家加入全球資安事件應變組織FIRST的證券業者，本次榮獲「人才發展領袖獎」、「創新成長領袖獎」、「資訊安全領袖獎」及「永續報告書金級」四項殊榮，展現人才、創新、資安與永續治理成果。

元大期貨獲得「全球企業永續獎」、「幸福職場領袖獎」及「永續報告銀級」，從員工健康、職涯發展、友善職場及多元共融等面向強化人才永續。元大投信拿下「幸福職場領袖獎」、「創新成長領袖獎」，秉持「以人為本」理念，從透明治理、健康照護、多元共融及勞資共治四面向，打造幸福友善職場。