永續已從企業的加分題成為資本市場的必答題，群益金鼎證券2026年於11月24日英國標準協會（British Standards Institution, BSI）主辦的2026 BSI國際標準管理年會獲頒「2026 BSI ESG永續發展獎－永續深耕卓越獎」，11月25日再獲台灣企業永續獎（TCSA）台灣百大永續典範企業及永續報告金級肯定，這不僅展現群益多年來在永續治理、氣候管理到金融本業的投入與累積成果，更為這道資本市場的「必答題」交出一張亮眼的成績單。

面對永續資訊逐步與財務資訊接軌、揭露品質與可驗證性日益受到重視，企業需要提出具體的永續實踐成果，並確保資訊真實可供檢驗。群益金鼎證券2025年度永續報告書依AA1000保證標準v3取得中度保證，與氣候相關財務揭露（TCFD）成熟度取得Level 5+「優秀」等級，投資組合亦完成範疇三類別15「投資」第三方查證；今年更推動內部碳定價，以影子價格將碳成本納入管理決策，2025年度範疇一及範疇二碳排較前一年減少10.3%，讓減碳管理從自身營運逐步延伸至金融資產。

永續並不止於環境，更延伸到人才培育及關懷。群益自2024年起連續三年響應「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，最新年度教育訓練總經費較前一年增加64.5%，全年舉辦155場內訓、逾3,500人次參與外訓；並有20名跨資訊、資安、法遵、風管與內稽同仁完成ISO/IEC 42001 AI管理系統主導稽核員訓練，結合育兒支持、健康管理與家庭友善措施，從專業培育到員工照顧打造更具韌性的職場環境。

在客戶服務與永續金融推動方面，群益金鼎證券為證券業推廣信任金融工作小組6家領航證券商之一，將規劃投入逾千萬元推動友善無障礙與普惠金融服務，從服務環境、金融教育到不同人生階段的財務需求，持續提升金融服務的可近性與包容性，讓永續理念進一步融入客戶服務與日常經營。

群益金鼎證券表示，永續不是一次性的專案，而是需要透過制度、數據、人才與外部驗證長期累積的經營能力。此次接連獲得BSI及TCSA肯定，是對過去投入的肯定，也是下一階段精進的起點。未來群益將持續強化氣候治理、人才發展、永續金融、普惠服務及資訊揭露，讓永續成果不只做得到，更能說得清楚、經得起驗證。