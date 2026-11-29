2026幣安區塊鏈周期間，幣安共同執行長暨共同創辦人何一（Yi He）29日在曼谷宣布「All Finance on Binance」策略，計畫將幣安從全球最大加密貨幣交易所轉型為全球化、由AI驅動的金融平台，同時，第一階段將先擴大股票商品服務，自12月1日起，幣安用戶可使用USDC交易超過千檔香港上市股票和ETF，未來也將拓展至其他市場。

幣安公布該策略的目的在於將用戶希望持有的資產，以及使用資產的方式整合至單一平台，從股票市場、個人化AI服務，到以當地貨幣進行支付及賺取收益，以及聚焦於金融市場建立的社群等，幣安希望整合用戶的各項金融活動。

何一表示，幣安最初從加密貨幣起步，是因為幣安相信區塊鏈技術能夠改變金融服務的可能性。如今，加密貨幣市場與傳統金融正逐漸融合，因此幣安打造的平台，不只著眼於用戶如何開始，更要滿足用戶未來希望拓展的金融需求。

根據數據顯示，幣安的用戶有超過83%為Z世代或千禧世代，且他們的投資興趣早已超越加密貨幣，Z世代約占幣安股票商品交易用戶近半，其長期持有的傾向明顯，有76%的Z世代bStocks帳戶為淨累積部位，22%的直接股票交易帳戶從未下過賣單，比例是嬰兒潮世代的兩倍以上。

幣安於2026年1月透過商品及股票永續合約，開始向用戶開放傳統金融市場，隨後推出美國上市股票交易，讓用戶能在持有加密貨幣的同一帳戶中直接持有股票，並於6月增加代幣化股票bStocks服務。過去較難接觸傳統金融市場的地區，對相關服務需求特別顯著，目前約70%的bStocks交易量來自新興市場。

何一表示，幣安將進一步擴大股票交易服務，新增超過1,000檔香港上市股票及ETF，用戶可直接使用USDC購買，並在原本交易加密貨幣及美國上市股票的同一帳戶中操作，部分香港股票也將推出bStocks版本。bStocks屬於代幣化證券，可全天候24小時交易，最低交易金額為5美元，並可與標的股票以1比1比例自由轉換，港股預計於今年12月1日起開放交易。

不過，由於股票交易及bStocks服務的提供情形根據各司法管轄區規定而有所不同，香港上市股票交易服務不向香港民眾提供。幣安也將持續評估拓展其他市場的機會。

展望未來，幣安計畫將bStocks納入Earn服務，符合資格的bStocks只要持有即可產生獎勵；同時也將支援雙幣投資（Dual Investment），讓用戶在承諾以自行選定的價格買入或賣出資產時，仍可賺取收益。

此外，幣安也計畫推出智慧投資組合（Smart Portfolios），讓用戶透過單一訂閱取得股票及ETF投資組合曝險，並由平台進行再平衡。這代表幣安將從單純提供個別資產交易的平台，逐步轉型為支援用戶完整投資歷程的平台。

隨著金融商品及市場選擇增加，用戶也需要更多資訊來理解及管理資產，AI有機會讓一般用戶也能取得專業等級的研究及工作流程工具。幣安上個月推出AI Pro，讓用戶以日常語言輸入想法，並將其轉化為可在正式執行前進行測試的工作流程。目前已有超過12萬名用戶建立數萬套運作中的策略，AI Pro也已支援超過30種語言，其中55%至60%的用戶使用非英語語言互動。

不過，即使有AI協助，對許多用戶而言，從零開始建立策略仍可能具有門檻。因此，幣安即將推出AI Pro Strategy Hub，提供由幣安建立的策略範本庫，讓用戶可以從現有範本開始，理解、調整並運用策略，而不必從空白頁面開始，策略範本涵蓋交易、警示及數據分析等用途，用戶可選擇適合的策略，再設定個人參數。幣安也將推出全新的回測系統（Backtesting System），讓用戶在投入資金前，先以歷史市場數據評估策略表現。

幣安計畫開放用戶發布自己的策略，讓其他用戶搜尋及採用，AI Pro也將持續升級，未來將為每位用戶在手機及電腦端提供持續性的個人工作空間，主動提醒相關金融事件並建議調整策略，同時支援安全的第三方連結。

幣安認為，投資只是個人金融生活的一部分，資金也必須能夠自由移動及支付。隨著人們的金融活動日益跨越國界，日常生活所需的支付服務仍具有在地性。

截至目前，幣安支付（Binance Pay）在全球超過180個國家提供服務，每月用戶達270萬人，累計處理超過2.71億筆交易，年增30%；年度化收款、付款及轉帳交易量達1,540億美元。

幣安卡（Binance Card）則已在38個國家推出，累計發卡超過140萬張，全球可受理商家據點超過9,000萬個。幣安卡隸屬於Binance Pay支付網絡，而該網絡每月支付交易量年增94%。幣安目前正準備推出首張由公司自行發行的支付卡，讓用戶也能直接使用美元餘額消費，未來將增加更多法定貨幣選項，並擴大支付卡的資金來源，不再侷限於加密貨幣餘額。

跨境服務方面，幣安即將擴大在非洲的跨境支付服務，探索讓用戶更便利地進行跨境匯款的方式，並提供具競爭力的匯率。Travel Pay讓用戶在旅遊期間，透過支援的當地QR Code支付網絡付款，目前涵蓋8個國家，包括阿根廷、巴西、越南、菲律賓及日本等。幣安計畫在年底前再增加兩個國家。此外，幣安將推出新的探索功能小工具，當用戶抵達支援Travel Pay的地區時，系統會自動顯示可使用的支付選項。

不僅如此，幣安也將推出Fiat Yield，這是幣安首項讓用戶持有符合資格的當地貨幣餘額即可賺取收益的產品，用戶不必先將資金兌換為穩定幣或加密貨幣。該產品將率先在阿根廷及巴西推出，當地用戶可透過持有披索及雷亞爾賺取收益，並支援自動申購及每日流動性，未來再拓展至其他市場。

除了取得更多金融商品的管道，人們也需要交流投資觀點的平台。幣安廣場（Binance Square）是結合交易與社群功能的平台，讓全球用戶分享新聞、觀點及參與即時討論。例如，直播跟單交易功能讓用戶能即時觀看創作者進行交易，並同步複製其交易操作。

目前Binance Square每月活躍用戶達2,000萬人，每月發布內容達600萬則。

在Binance Square上，讀者可以查看每項投資觀點的發布者身分。創作者透過經驗證的個人檔案發布內容，其觀點也有實際交易紀錄作為依據，包括交易過哪些資產，以及後續交易結果。平台近期推出新的排行榜，協助讀者找出Binance Square上表現較突出的交易者。

幣安表示，這項模式之所以能夠在平台上運作，是因為交易本身就在幣安平台進行，因此讀者可以根據實際交易紀錄自行判斷，而不必僅憑猜測。

針對創作者生態系方面，幣安認為，創作者若能為社群創造價值，也應該從中獲得收益。Write to Earn功能會在創作者的內容帶動交易時提供獎勵；CreatorPad則讓創作者參與專案團隊發起的活動。創作者也能透過訂閱、打賞及收益分潤等方式取得收入。下一階段，幣安將為創作者建立更完整的成長及流量支援機制，讓能為社群創造價值的創作者，也有機會將其發展成一項事業。