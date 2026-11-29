安聯人壽友善職場再進化，讓性別平權從理念落實於企業日常，日前於臺北市政府勞動局舉辦之「職場性別平權認證表揚活動」接受表揚，不僅蟬聯臺北市職場性別平權認證「金質獎」，且首度申請即獲得臺北市職場性別平權認證「創意獎」，此雙料殊榮肯定了安聯人壽長期的持續努力，並彰顯了公司在性別平權、消弭薪資差距、領導階層平衡、LGBTQ+友善、工作與家庭平衡、友善孕育、職場安全等各面向成績斐然的卓越表現。

「臺北市職場性別平等認證」由臺北市政府勞動局辦理，為亞洲首個推出性別平等認證的城市獎項，從人力政策、福利制度、教育訓練到職場文化等面向，設定8項指標共31項評分基準，全面評估企業在落實職場性別平等的成效。安聯人壽總經理羅偉睿(Joos Louwerier)表示，安聯人壽致力打造平等共融的職場環境，將職場平權列為公司永續發展的策略目標之一，除具體推動平權措施，提供職員完整福利與權利的職場環境，並舉辦各項促進性別平權的教育訓練，推動性別友善職場；更制定優於法令的人資福利、平等包容的晉用制度、提升企業內女性員工比例，我們希望每位同仁不論性別、年齡或背景，都能在公平與被尊重的環境中發揮潛能，透過完善的制度，為同仁們營造能自在發揮、安心成長的職場文化。

職場性別平權不再是口號，而是每一天的實踐！安聯人壽人力資源暨企業文化部林惠真資深副總經理表示，「感謝臺北市政府的肯定，也感謝每一位安聯同仁的付出。今年再度獲頒臺北市職場性別平權認證『金質獎』，並首度榮獲『創意獎』，不僅是對安聯人壽長期推動性別平權與友善職場的肯定，更展現企業將永續價值落實於人才發展的成果，從制度設計到文化塑造，持續打造友善職場。近年更透過『平等、尊重與共融』倡議，包括規劃DEI Calendar、舉辦多元性別城市巡禮(Inclusivity Walking Tour)、連續參與臺灣同志遊行(Pride Parade)等活動，鼓勵員工認識並尊重多元文化、性別認同與背景差異，也因此獲得本次『創意獎』肯定。未來我們將持續深化平等與共融的理念，以實際行動營造讓每位同仁都能安心發展、充分發揮潛能的幸福職場。」

安聯人壽以「We care for tomorrow」員工價值主張為核心精神，透過以下五大亮點展現制度與創新，讓性別平權及共融實踐於職場日常：

第一，SDG 5融入企業目標，定期追蹤成效：安聯人壽自2021年成立「永續發展委員會」，並將聯合國永續發展目標（SDGs）中的SDG 5「性別平權」正式納入組織發展目標，從招募、培育、晉升到留才機制全面推動平等與共融，並於每季「永續發展委員會」中追蹤與調查，由上而下推動落實性別平權措施。 第二，賦權女力，培育女性領導力，女性管理職占比逾五成：公司內部各決策組織男女比例各占一半，管理職女性占比更達53.6%，其中青年人才庫中女性占比65%。鼓勵女性投入專業，展現平等發聲及升遷機會。 第三，優於法規的友善育兒福利：提供優於法令的16周有薪產假、4周有薪陪產檢、陪產假及育兒假，並提供生育補助福利金，陪伴準爸媽兼顧育兒及工作；今年更首創「好孕假」，提供凍卵及人工生殖療程有薪假，全面支持員工生育計劃。 第四，彈性工作制度，平衡工作與生活：除了提供四種上下班時間，員工可依自身需求申請外，也提供每周二日居家辦公選擇，單月申請達近2,000人次，有效兼顧工作與生活平衡。 第五，創意共融文化活動，鼓勵跨世代交流：成立「漾世代員工資源團體(Young-Gen ERG)」，由年輕同仁主導規劃平等共融活動，激發跨世代交流的創意與活力；連續兩年以企業身分參加台灣同志大遊行，並提供3小時「平權共融假」，鼓勵員工擁抱多樣性。

安聯人壽致力打造平等與共融的職場環境，不僅是安聯集團全球永續策略的核心承諾，更是驅動企業長期競爭力的關鍵基石。此次獲臺北市政府頒發職場性別平權認證「金質獎」 及「創意獎 」雙料殊榮，充分體現安聯人壽將「以人為本」的理念從願景化為行動的決心與成果。展望未來，安聯人壽將秉持「We care for tomorrow」的員工價值主張，持續關注職場平權議題，攜手員工打造幸福職場，樹立性別友善的職場典範。