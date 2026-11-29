台灣企銀為協助企業掌握產業趨勢、做好資金布局並推動經營轉型升級，規劃舉辦「跨域轉型再創高峰」系列活動，首場論壇於11月27日在台北君悅酒店盛大揭開序幕，邀請多位學者專家分享全球經貿情勢、企業轉型升級政策及金融實務等面向，協助企業掌握變局下的發展契機。

「跨域轉型再創高峰」首場論壇活動，匯聚產官學界重要嘉賓，包括國庫署署長陳柏誠、台灣企銀董事長李嘉祥、總經理李國忠、財經專家謝金河、知識力科技執行長曲建仲、台灣經濟研究院副院長林欣吾及中小企業信保基金代理總經理呂文峯，與會學者專家從不同角度切入，提供企業最實用的金融與市場資訊，協助業者從變局中尋找新契機。

面對全球經貿情勢快速變動、產業供應鏈重組，以及人工智慧(AI)加速發展，中小企業同時面臨市場變化、成本壓力及數位轉型等課題。台灣企銀表示，企業除須掌握市場及產業趨勢，也需審慎思考營運資金、轉型投資及未來成長所需的資金策略。本次系列活動即以企業實際經營議題為核心，透過專家觀點與金融實務交流，協助企業從「掌握趨勢」進一步延伸至「資金布局」及「經營升級」。

台灣企銀表示，面對變局，企業的轉型與成長需要清楚的策略，也需要適切的資源配置。期盼透過「跨域轉型．再創高峰」系列活動，串聯產業趨勢、政策資源與金融實務，協助企業掌握變化、做好資金策略，在轉型過程中提升經營韌性，開創下一階段成長契機。

「跨域轉型再創高峰」系列活動台北場論壇後，接續於新北、新竹、台中、台南及高雄等地區舉辦5場講座，將邀請不同專家剖析國際貿易趨勢、產業升級轉型與企業融資策略等前瞻觀點，帶領與會貴賓了解最新現況。