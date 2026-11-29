美國期中選舉結果出爐，外界關注美國總統川普明年對虛擬資產推進力道是否放緩。台灣虛擬資產業者分析，川普部分立法進程可能放緩，但不代表產業發展方向因此逆轉；展望明年虛擬資產市場，將迎來機構化程度持續提升、穩定幣與資產代幣化將成重要成長動能等3大趨勢。

MaiCoin集團表示，2027年全球虛擬資產市場除了須觀察美國期中選舉後的政策推進與監管方向，也要留意全球通膨、利率、美元走勢及市場流動性等總體經濟因素所帶來的影響。

此外，MaiCoin集團指出，比特幣、以太幣等現貨ETF的資金流向與機構投資人配置意願，穩定幣流通與支付規模，以及資產代幣化等應用能否持續擴大，是觀察虛擬資產與主流金融體系的整合能否持續深化，並進一步拓展至金融服務與資產流通等實際應用的重要指標。

幣託則認為，虛擬資產市場需要把「穩定幣」與「非穩定幣」分開觀察。非穩定幣在美國期中選舉後，短期內確實受到市場資金重新配置與AI產業投資流向的牽動；相較於非穩定幣的波動，美元穩定幣的發展並未受到美國期中選舉結果的影響，預期國內外金融機構與交易所仍持續推進相關應用。

HOYA BIT加密貨幣交易所創辦人彭云嫻表示，2026年美國期中選舉後，民主黨重新取得參眾兩院的控制權，預期川普政府在推動虛擬資產相關政策上，將面臨更多國會監督與跨黨派協商，部分立法進程可能因此放緩，但並不代表全球虛擬資產產業發展方向因此逆轉。

彭云嫻觀察，全球虛擬資產市場過去2年很大程度受政策態度與市場預期影響，隨著美國穩定幣法案「指導與建立美國穩定幣國家創新法案」（Genius Act，簡稱天才法案）進入正式施行階段，以及國際大型金融機構持續投入虛擬資產保管、交易、資產代幣化及跨境結算等業務，產業發展已逐漸不再單純依賴特定政治人物支持，而是建立在實際金融需求之上。

彭云嫻分析，2027年全球虛擬資產市場將有3個重要發展趨勢。第一，機構化程度持續提升。隨著監管框架逐步完善，銀行、券商、資產管理公司等傳統金融機構將有更多機會參與虛擬資產市場，市場資金結構將逐漸改變。

第二，穩定幣與資產代幣化將成為重要成長動能。未來虛擬資產的價值不再僅限於投資交易，也進一步延伸到企業跨境收付款、資金調度、金融清算與結算等實際商業場景；第三，市場價格與產業發展將更加分化。即使產業基本面持續改善，虛擬資產價格仍會受到全球利率、美元流動性、通膨及地緣政治等因素影響。

展望台灣明年虛擬資產產業發展，MaiCoin集團分析，台灣虛擬資產服務法及相關子法預計明年上路，隨著產業規範逐步明確，預期為有意布局虛擬資產市場的參與者提供更清楚的方向。既有VASP業者能否順利完成合規轉型，並進一步拓展與主流金融體系的合作，將是台灣市場下一階段的重要觀察點。

彭云嫻認為，台灣專法通過後，對市場最重要的改變，不只是有機會吸引更多投資人參與，而是讓過去有意參與、卻因法規不確定性而相對保守的金融機構與企業，有了更明確的評估與合作基礎。

她觀察，除了既有虛擬資產業者外，銀行、券商、企業及機構投資人對相關服務的需求也有機會逐步增加。台灣具備成熟的金融體系、科技產業及高度國際化的貿易環境，未來在穩定幣應用、跨境結算及數位金融服務方面，具龐大發展潛力。