金管會目前預告虛擬資產服務法相關子法，初期規劃僅開放銀行兼營交換商、移轉商、保管商及承銷商4類業務。銀行業者觀察，業界多數對交換、移轉與保管業務較有興趣，不過因部分業務僅限法人，若想爭取自然人商機，部分同業考慮透過投資或併購虛擬資產服務商（VASP）達成效益。

立法院今年6月底三讀通過虛擬資產服務法，金管會預告9項相關子法，預計最快明年第1季母法與子法同步施行。金管會初期規劃僅開放銀行兼營交換商、移轉商、保管商及承銷商等4類業務，其中，交換商及移轉商以法人客戶為限。

金管會指出，目前有中信銀、國泰世華銀、凱基銀、聯邦銀、台新銀5家銀行試辦「虛擬資產保管業務」，不過，無論業者是否有試辦保管業務，未來都可直接申請兼營。

銀行業者觀察，整體而言，銀行看待兼營VASP業務會考量相關法遵、內稽內控成本，並沒有外界想得容易，初步評估可能對交換、移轉、保管業務較有興趣。

此外，根據子法預告內容，因交換商與移轉商業務以法人客戶為限，金融業者觀察，法人在意服務安全與穩定性，自然人更講求交易即時性，兩者著重屬性不同。市場消金規模較大的銀行若想切入自然人業務，有可能另闢蹊徑，像是另外成立公司或透過投資、併購VASP方式進行。

國泰世華銀行2026年5月18日正式啟動虛擬資產保管業務試辦，採小範圍、邀請制推動，主要以既有高資產個人客戶及私人銀行客戶為服務對象，提供比特幣與以太幣保管服務。國泰世華銀今年10月也宣布布局企業穩定幣收款與結算服務，至於是否申請兼營其他虛擬資產業務，將綜合評估資本計提、營運風險及客戶權益保障等面向，審慎研議可行的服務模式。

中信銀行2025年參與虛擬資產保管業務試辦，試辦期間以特定法人客戶為服務對象，逐步驗證相關技術、作業流程與風險控管機制，後續將綜合考量市場需求、業務可行性及風險管理等因素，審慎評估申請兼營相關業務。

凱基銀行今年1月5日正式開辦虛擬資產保管試辦業務，試辦初期是以通過金管會洗防登記制的VASP平台業者為主要服務對象，已逐步將試辦範圍擴大到法人企業客戶。觀察市場對銀行提供虛擬資產保管服務具有一定需求，法人客戶除了關注資產安全，也重視內控、會計、法遵以及資產權責管理等議題。

凱基銀行已有保管試辦的經驗，將優先評估與保管業務及企業服務有高度延伸的交換、移轉服務。最終仍須視子法定案內容、主管機關政策、客戶實際需求及整體風險評估後決定。

台新銀行表示，目前仍在建置虛擬資產保管相關基礎設施，規劃朝2027年上線推進，並以法人客戶為主要服務對象。台新銀評估，保管、移轉及交換業務可望回應法人客戶在虛擬資產管理與支付應用上的需求，承銷業務也有機會隨市場成熟，進一步拓展資產管理與商品服務的新機會。整體將在合規與風控基礎上，分階段推動虛擬資產業務布局。

聯邦銀行2025年9月正式開辦虛擬資產保管業務。聯邦銀行表示，將延續試辦保管商業務，也會就虛擬資產保管業務衍生的虛擬資產交換、移轉業務，分別申請兼營虛擬資產交換商及虛擬資產移轉商執照。至於與虛擬資產發行、銷售或相關服務有關的虛擬資產承銷商執照，將審慎評估市場需求，再決定申請的可行性。未來布局以「保管」為基礎，發展各項虛擬資產服務。