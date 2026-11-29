智匯保險經紀人公司舉辦七周年慶祝活動，現場超過4,000位同仁及多家保險公司高階主管共襄盛舉，氣氛歡騰，年輕夥伴踴躍參與，展現智匯保經持續成長的團隊活力。活動中，公司也正式宣示2027年度目標：「定勢而行，萬人同行」，朝登錄人力突破萬人邁進。

智匯保經七年來快速成長，背後有具體的人力數據作為支撐。依中華民國人壽保險商業同業公會公布的114年度統計，智匯保經全年淨增加1,418位業務員，年度人力成長率達24.84%，已是連續第三年榮獲全國保經業「新增人力第一名」及「人力成長率第一名」，成為保經業人力登錄的首選品牌。

以整體市場來看，114年度全台保險經紀人及保險代理人新增人力共2,570人，其中1,418人加入智匯保經，占全體新增人力約55%。

換句話說，平均每兩位加入保經、保代產業的新夥伴，就有一位選擇智匯保經。連續三年蟬聯雙冠王，反映的不只是單年度招募成果，也呈現公司在人力發展、組織經營與人才吸引上的持續累積。

除了人力成長，智匯保經在業績表現上也屢創佳績。公司近年陸續於全球人壽、新光人壽、遠雄人壽及保誠人壽及安聯人壽獲得各項業績冠王等榮耀。人力成長與業績表現同步提升，展現公司平台在人才培育、團隊經營及市場拓展上的整體成果。

智匯保經執行長林健裕表示，保經產業的競爭已逐漸從商品競爭走向平台競爭。公司連續三年在人力淨增加與成長率兩項指標蟬聯全國第一，並在多家壽險公司創下業績佳績，靠的是教育訓練、科技工具、組織制度、企業文化與經營績效的共同累積。

林健裕說，未來將持續提升平台競爭力，打造值得夥伴信賴、能支持夥伴發展的事業平台。

董事長王怡仁表示，智匯保經始終秉持「客戶好、同仁好，自己自然就會好」的理念，也以「發自己的光，不打破別人的燈」作為企業文化。公司重視的不只是組織規模，更希望協助夥伴解決工作上的困難，透過SOP教育訓練與科技輔助工具，陪伴更多保險從業人員提升專業、實現事業與人生價值。

七周年活動也安排豐富演出，主辦單位重金邀請玖壹壹擔任表演嘉賓，帶來八首歌曲。玖壹壹登台後，熟悉的節奏迅速帶動全場，台下歡呼聲與掌聲不斷，現場氣氛熱烈。眾多年輕夥伴一同參與，也讓整場盛典洋溢青春活力，充分展現智匯保經團隊年輕、多元且持續擴大的面貌。

展望2027年，智匯保經以「定勢而行，萬人同行」凝聚團隊方向，並將登錄人力達萬人列為年度目標。

智匯保經表示，邁向萬人不只是追求規模的成長，也代表服務量能與組織責任同步提升。未來將持續與保險公司及各界夥伴合作，擴大人才培育與服務網絡，帶領更多夥伴加入，朝萬人保經的新里程穩健前行。